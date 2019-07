Vídeo: projeto de Bolsonaro que altera leis de trânsito chega à Câmara

Manaus - O projeto de modificação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) começou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, em Brasília. Ele divide opiniões e críticas dos especialistas. No Brasil, mais de 42 mil pessoas morrem em acidentes de trânsito por ano. No Amazonas, entre janeiro de 2018 a abril deste ano, 414 pessoas foram vítimas fatais.

No último sábado (8), um acidente envolvendo um veículo e um ônibus do transporte coletivo, próximo ao bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus, deixou uma criança de 12 anos gravemente ferida. Na tarde da última segunda-feira (10), um homem morreu atropelado por um caminhão coletor de lixo. O acidente foi no conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, também na Zona Norte da capital.

Conheça as mudanças

Estacionar em local proibido, avançar o sinal vermelho, não usar o capacete ou o cinto de segurança são as infrações geradas durante as fiscalizações.

Multas variam de média para gravíssima, em que o condutor pode perder de 4 a 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Agora, se somar 20 pontos, ele pode perder a carteira. Isso pode mudar caso o novo projeto de lei apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro seja aceito.

Entre as mudanças previstas pelo projeto estão:



aumento no limite de pontos para perder a CNH para 40;

aumento da validade da carteira de 5 para 10 anos;

fim da obrigatoriedade de cadeirinha e assento de elevação para crianças;

fim da proibição de crianças com menos de 10 anos no banco da frente;

fim da exigência para que departamentos de trânsito credenciem clínicas para emissão de atestado de saúde para renovação de CNH;

e o fim da exigência de exame toxicológico para motoristas profissionais;



No item mais polêmico da proposta, os motoristas profissionais como os caminhoneiros vão ser dispensados do exame toxicológico. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o projeto deve flexibilizar normas que estão desatualizadas, mas para o especialista de trânsito Haniery Mendonça todas as mudanças propostas impactam de forma negativa. O projeto de lei deve ser discutido na Câmara Federal ainda esta semana .

Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

Edição: Isac Sharlon

