Prefeitura conquista o segundo lugar em premiação de empreendedorismo

Manaus - O projeto “Empreendedorismo nas Escolas”, da Prefeitura de Manaus, ganhou o segundo lugar na primeira edição do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, nesta quinta-feira (13). A solenidade de premiação foi realizada na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM) e teve o objetivo de homenagear projetos e ações que estimulam o empreendedorismo em instituições de ensino, desde o nível escolar fundamental até o ensino superior, no Estado do Amazonas.

Para o titular da Semtepi, Marco Pessoa, o prêmio dá um novo gás ao projeto e reconhece o esforço da Prefeitura de Manaus em implantar a cultura empreendedora na cidade. “Ver esse projeto sendo premiado é mais do que especial. O prefeito Arthur Virgílio Neto sempre enxergou o empreendedorismo como uma alternativa para fugir das dificuldades do mercado de trabalho. Então saber que uma instituição como o Sebrae reconhece nossa iniciativa, é gratificante”, disse Marco, acrescentando que em outubro do ano passado, o prefeito Arthur Neto sancionou a Lei n° 2.349, que acrescenta o Empreendedorismo como tema transversal nos conteúdos programáticos das disciplinas do ensino fundamental.

O projeto “Empreendedorismo nas Escolas” foi apresentado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e faz parte do programa Manaus Mais Empreendedora, idealizado pelo prefeito Arthur Neto. O projeto, executado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), leva lições de empreendedorismo a alunos do 6º ao 9º ano da rede pública municipal de ensino.

Idealizado para disseminar a cultura empreendedora na base, onde crianças aprendem técnicas para empreender, o projeto em sua fase piloto certificou mais de 1,5 mil alunos que participavam das aulas em seu contraturno, pelo menos duas vezes por semana.

Atualmente, o projeto está em sua segunda edição e pretender atender até 4 mil estudantes da rede pública municipal. Dessa vez, com as aulas ministradas pela Junior Achievement, instituição especialista em capacitação empreendedora.

