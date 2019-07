Governo e Eletros definem estratégias para fortalecer ZFM

Manaus - O governador Wilson Lima recebeu, nesta quinta-feira (13), executivos do setor de eletroeletrônicos da Zona Franca de Manaus (ZFM), membros da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), para discutir temas relacionados ao desenvolvimento da ZFM, como ações conjuntas para manutenção e aumento de investimentos, geração de emprego e renda das indústrias instaladas no Amazonas, abertura comercial e plano de logística reversa.

Durante a reunião, Wilson Lima destacou o esforço do Governo do Amazonas na defesa do modelo Zona Franca e na criação de estratégias para atrair novos fabricantes de componentes, além das ações para elevar o nível de competitividade das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus.



“Das trinta empresas associadas à Eletros, 18 estão aqui em Manaus e isso significa muito. O esforço do Governo do Estado é para trazer as outras 12 e mostrar que aqui é um ambiente seguro para investir. Por isso, temos trabalhado várias frentes em defesa da Zona de Manaus e da sua constitucionalidade”, afirmou Wilson Lima.



O Governo do Amazonas criou um grupo de trabalho que reúne executivos da Eletros e técnicos da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti) para tratar de forma aprofundada de questões que envolvam a Zona Franca de Manaus.



Grupo de trabalho

Uma reunião foi realizada na manhã desta quinta-feira (13), na sede da Seplancti, e foi definido que uma pauta com vista ao fortalecimento da produção de ar-condicionado e de produtos de áudio e vídeo será apresentada na próxima semana. Só o setor de condicionadores de ar emprega cerca de 10 mil pessoas no Amazonas.



O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge Júnior, avaliou como positiva a reunião com o governador e a criação do grupo de trabalho para estudar como melhorar a competitividade e produtividade das indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, especificamente no setor de eletroeletrônicos.

“Isso é uma prova de que tanto o setor produtivo quanto o poder público estão muito preocupados com a manutenção dos empregos, com a melhoria da arrecadação e, principalmente, com a atração de novos negócios e novos produtos”, afirmou o presidente da Eletros.

O governador ressaltou que o Governo do Estado pretende trabalhar em três eixos prioritários. “As estratégias precisam estar alinhadas com três eixos: garantir segurança ao empresário, gerar emprego e renda e benefícios ao consumidor final e nós temos isso muito claro. Queremos diversificar as atividades econômicas e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa indústria”, concluiu Wilson Lima.

*Com informações da assessoria

