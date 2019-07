Mulher procura esposo desaparecido há mais de 24h em Manaus

Bruno foi visto pela última vez no bairro Cachoeirinha | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - O autônomo Bruno Vasconcelos de Almeida, de 35 anos, está desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira (13). Segundo a mulher dele, Jaqueline de Melo, Bruno foi foi visto pela última vez por volta de meia-noite e meia, na rua Santa Isabel do Rio Negro, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Conforme Jaqueline da última vez em que foi visto, Bruno vestia camiseta cinza e bermuda nas cores azul e amarelo. "Ele saiu no carro dele, um Peugeot 207 Passion, de cor branca e placas OAN-4D38.

A mulher relatou, ainda, que o esposo possui o desenho do símbolo infinito tatuado no ombro esquerdo com o nome Bernardo Melo de Almeida.

Quem puder colaborar com os familiares de Bruno nos números: (92) 3611-2864, (92) 99231-4023 e (92) 99220-0342.

Para falar com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), onde o desparecimento foi registrado, ligar para o número (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

