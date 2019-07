Pintor é resgatado após desmaiar em telhado de quadra poliesportiva

A vítima foi levada inconsciente para um hospital de Manaus | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um pintor de 67 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) na tarde desta sexta-feira (14), após passar mal enquanto trabalhava no telhado da uma quadra poliesportiva de uma escola particular localizada na rua Brasil, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

Conforme o CBMAM, a vítima teve um mal súbito e foi resgatado de uma altura de aproximadamente nove metros. O diretor da unidade de ensino, que não quis se identificar, suspeita que o pintor passou mal devido ao calor ou devido ao cheiro da tinta.

“Não era pra ele ter subido nesse horário. Ele foi orientado a deixar o mormaço passar. O outro trabalhador que estava com ele conseguiu nos avisar para chamar o socorro”, disse o diretor.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi levada inconsciente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde da capital. O estado de saúde do idoso não foi divulgado.

