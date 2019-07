Encerrada campanha ‘Semana de Combate à Violência contra a Idosos'

Manaus- Serviços de saúde e cidadania encerraram a “Semana de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa”, promovida pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Silas Santos, da Prefeitura de Manaus, localizada na rua 16, no bairro São José Operário, zona Leste.

As atividades foram realizadas nesta sexta-feira, (14), em parceria com acadêmicos de Enfermagem da faculdade Estácio de Sá, com atendimentos de saúde, psicológico e jurídico para os idosos da comunidade.

O evento, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), teve como objetivo promover saúde para a pessoa idosa proporcionando rapidez e qualidade de vida para os idosos.

A diretora da UBS Silas Santos, Francinete Máximo, explicou que a semana contou com uma programação especial para os idosos na UBS, facilitando o acesso deles aos serviços que são oferecidos na unidade. “Com essas ações podemos detectar com maior abrangência os idosos que precisam de mais atenção e qualificar o atendimento a eles”, destacou Francinete.

Como parte das atividades, houve apresentação de peça teatral, aferição de pressão arterial e glicemia capilar, avaliação antropométrica, atendimento psicológico e atendimento às denúncias de violência contra idosos.

A participante do Grupo de Idosos Girassol, Raimunda Sales, 62, que foi aferir pressão e realizar teste de glicemia, contou que se sente valorizada e essas iniciativas facilitam muito o atendimento e controle da saúde.

“Após ser curada de um câncer, é muito importante para mim receber um acompanhamento de saúde e participar das atividades físicas que a UBS Silas Santos oferece. Estão de parabéns!”, elogiou Raimunda.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

PL proíbe empréstimo via telefone para aposentado e pensionista no AM