Ato contra o Governo de Jair Bolsonaro leva 5 mil ao Centro de Manaus

Manaus - Manifestação contra atos do governo do presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta sexta-feira (14), no Centro da cidade, zona Sul de Manaus, levou mais de 5 mil pessoas as ruas da capital. O protesto percorreu as ruas do Centro, começando pela Praça da Saudade, seguindo até a Praça do Congresso. Manifestantes diziam palavras de ordem e portavam faixas e cartazes contra o contingenciamento de verbas na educação, reforma da previdência e outras ações do governo federal das quais discordam.

O ato vem ocorrendo ao longo do último mês nas cidades do Brasil e nesta sexta-feira levou milhares as ruas das principais capitais do País.





A manifestação, composta por professores e estudantes, é contrária ao congelamento de R$ 1,7 bi dos recursos de 63 universidades e de 38 institutos federais de ensino. O montante corresponde a 24,84% dos gastos não obrigatórios e 3,43% do orçamento total das instituições de um total de R$ 49,6 bilhões.



Apesar do Ministério de Educação (MEC) ter liberado a verba de R$ 38 milhões para as universidades e institutos federais, os manifestantes afirmam que as instituições de ensino vêm sofrendo gradativamente com a redução de investimentos em ensino, pesquisa e extensão.

Além de protestar contra as privatizações de órgãos e empresas estatais no brasil, a luta contra a Reforma da Previdência e a manifestação em defesa da educação estão entre as reivindicações da paralisação que iniciou nessa sexta-feira (14) em todo o país.

Na manhã desta sexta(14), já haviam ocorrido diversos atos pela capital , com protestos de trabalhadores de diversos setores em várias zonas da capital contra a Reforma da Previdência, aos cortes de verbas para a educação e à privatização de empresas estatais.

O ato também lembrou a taxa de desemprego existente no país. Em média, cerca de 13 milhões de brasileiros estão desempregados e, de acordo com a organização do evento, sem expectativa da criação de empregos.

O Deputado Federal José Ricardo (PT), presente na manifestação, esclareceu o porquê de estar presente. ''É de suma importância participar e questionar os atos do governo, que reduz investimentos em áreas importantes, além da ameaça a minorias, há o perigo da privatização cada vez mais forte. Enquanto o desemprego está altíssimo, o governo segue sem projeto'', argumentou ele.



O Deputado comentou também o seu papel como oposição do atual governo, explicando seus atos como parlamentar. ''Na tribuna, desde o primeiro dia, defendemos a Zona Franca de Manaus (ZFM) e os empregos, além da falta de investimentos que a nossa região vem sofrendo. Não podemos ficar calados em meio a tanta injustiça com o povo de nosso país'', finalizou.

Rayane Garcia, diretora da União Estadual dos Estudantes (UEE) conta que os atos ocorrem principalmente na luta pela educação. ''Estamos aqui para reivindicar melhores condições para a educação de nosso país, que cada vez é mais sucateada, principalmente pelos cortes que vem ocorrendo na educação em todos os segmentos, desde a base até a extensão'', disse Garcia

Garcia finaliza comentando que a Reforma da Previdência é outra pauta que entra nas manifestações, pela forma como vem sendo imposta. ''Da forma que a Reforma da Previdência vem sendo imposta, prejudica uma parcela imensa da população, principalmente de baixa renda. A Juventude se uniu, pois cansou de ser prejudicada'', finalizou ela.

