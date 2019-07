Avião faz pouso forçado em Manaus e 38 ocupantes sobrevivem

Manaus - Por volta das 12h30 deste sábado (15), um voo da MAP Linhas Aéreas partindo de Manaus com destino a Carauari, 788 km distante da capital, teve que realizar um pouso forçado, fazendo com o que o piloto retornasse para o Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, localizado na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Na aeronave estavam presentes 34 passageiros e quatro tripulantes. Houve dois casos de atendimentos, sem gravidade, apenas em decorrência da pressa em sair da aeronave. Dentre os passageiros estavam funcionários do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) que iriam realizar uma ação de licenciamento no município.

A MAP Linhas Aéreas informa por meio de nota que devido a um problema técnico, a tripulação do voo PR-MPN, precisou retornar e fazer um pouso de emergência, bem-sucedido, no aeroporto Internacional Eduardo Gomes, ocasião em que não houve maiores incidentes. De acordo com a empresa aérea, o piloto seguiu todas as normas padrão para o tipo de ocorrência, agindo corretamente e dentro dos procedimentos internacionais de segurança de voo.

A MAP informa ainda que foi disponibilizado um hotel aos passageiros do voo PR-MPN. E que eles estão sendo realocados em outro voo neste domingo (16).

