Parque da Criança realiza concurso caipira neste domingo (16)

Manaus - O Concurso Rei e Ranha Caipira será realizado pela Prefeitura de Manaus neste domingo,(16), no Parque Cidade da Criança, Aleixo, zona Centro-Sul. As inscrições são apenas para crianças até oito anos e poderão ser realizadas até 16h45 do mesmo dia.

A programação contará, ainda, com brincadeiras infantis, show junino, oficina de balão de São João, maquiagem e customização de roupas juninas, recadinho do coração, além da presença da quadrilha “Revolução Junina”, entre outras atividades.

O espaço é administrado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) e tem entrada pela rua Castro Alves.





Serviço



O quê - Concurso Caipira e outras atividades juninas

Quando - Domingo, 16/6

Horário - A partir das 14h

Onde - Parque Cidade da Criança, com entrada pela rua Castro Alves, Aleixo, zona Centro-Sul

