Aulas de natação e hidroginástica retornam no Centro de Convivência

Manaus -As turmas de hidroginástica e natação no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado no bairro da Cidade Nova, zona Norte, retornam às atividades na próxima segunda-feira (17), às 9h, após período de reforma e manutenção da piscina. As aulas, gratuitas e acompanhadas por profissionais especializados, são promovidas pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

As atividades serão realizadas pela parte da manhã, de segunda-feira a quinta-feira. A hidroginástica das 6h às 9h e a natação, logo em seguida, até as 11h. Mas, por enquanto, não haverá inscrição para novos alunos, como explica o coordenador da Sejel no Centro de Convivência da Família, Francisco Coelho. “A prioridade é para quem já estava matriculado nas aulas, nos próximos meses iremos analisar as vagas remanescentes e, assim, abrir para novas inscrições”, comentou.

Segundo o secretário da Sejel, o retorno das atividade no espaço demonstra o comprometimento com a prática de atividades físicas. “Graças ao investimento do governador Wilson Lima, a população vai poder usufruir novamente das atividades aquáticas que promovem bem-estar e qualidade de vida. Crianças, jovens, idosos, todos saem ganhando com esse retorno das aulas”, expressou Caio André Oliveira, secretário da Sejel.

Para os alunos, a expectativa para voltar às aulas só aumenta. “Estou muito ansioso para o recomeço, pois os exercícios na água ajudam muito a minha saúde, e também bastante feliz de retornar para esse projeto”, disse Wanderson Sena, de 36 anos, que começou a atividade de hidroginástica como forma de terapia em 2017.

As aulas estavam paradas devido a problemas estruturais na piscina desde do final de 2018. Com investimentos do Governo do Amazonas, foram trocados os aquecedores, as bombas-d'água e, também, foi realizada reforma na estrutura.

