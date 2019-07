Grupo adventista doa sopas e livros para público no HPS Platão Araújo

A ação é desenvolvida pelo Clube de Desbravadores Atalaia do Senhor | Foto: Divulgação

Manaus - Uma ação solidária levou acolhimento, livros, alimento (sopa) e esperança para pacientes e acompanhantes do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, nesse sábado (15). Na ocasião, 180 sopas foram distribuídas e 314 livros doados.

Os responsáveis pela ação, o grupo do Clube de Desbravadores Atalaia do Senhor - da igreja Adventista do Sétimo Dia, localizado na Manjericão, bairro João Paulo II, na Zona Leste – falaram sobre a alegria de realizar o trabalho.

“O nosso objetivo é em prol da sociedade. Por meio do evangelho, buscamos passar acolhimento e esperança ao próximo”, contou o estudante do curso de educação física e vice-diretor do clube, Allef Farias, de 21 anos.

O adolescente Geovane de Souza, de 14 anos, disse que ficou sensibilizado com o que viu durante a ação.

“Eu fiquei muito feliz. Conheci várias pessoas e pude sentir a alegria e ao mesmo tempo espanto, pois quem chegava na unidade e presenciava a ação era surpreendido”, contou o jovem.

“Eles não esperavam e ficaram surpresos. A situação do hospital é crítica. Vi um motorista de caminhão muito feliz, deu para perceber isso no semblante dele”, destacou Souza, afirmando que também teve a oportunidade de plantar esperança em uma vida, mesmo não sendo médico. Para ele, a sensação é de orgulho.

“Por meio dos alimentos, livros e a evangelização levamos atenção a essas pessoas, que tanto precisam de ajuda naquele momento difícil”, completou o jovem.

De acordo com diretora do clube, Keitiane Cerdeira, a ação é conjunta com o grupo Ação Solidaria Adventista (ASA), que busca ajudar pessoas que vivem em situação de risco na capital.

“Nós já estamos com esse trabalho há mais de cinco anos e buscamos atender adultos, adolescentes e crianças em situação de risco. Também temos o sonho de expandir a ação para toda Manaus, já que no momento estamos somente na Zona Leste”, reforça Cerdeira.

A ação já faz parte do calendário anual do grupo, que, mesmo com toda a dificuldade financeira, faz questão de ajudar o próximo. “Não temos muito dinheiro, vivemos de ajuda para poder ajudar”, concluiu Allef.

