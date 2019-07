16 voos são cancelados e Melim e Carlinhos deixam de vir a Manaus

Manaus - 16 voos com procedimentos de pousos ou descolagens foram cancelados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes , bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A informação foi divulgada pela assessoria da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) neste domingo (16).

O pouso forçado de um voo da MAP Linhas Aéreas , que partiria de Manaus com destino a Carauari (município distante 788 quilômetros), causou a paralisação das atividades do aeroporto na tarde de sábado (15). A pista só voltou a operar as atividades por volta das 19h (horário local).

De todos os cancelamentos, partidas e decolagens. Sendo eles, dois da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, dois da Transportes Bertolini, quatro da Gol Linhas Aéreas, três Latam Airlines Brasil e cinco da MAP Linhas Aéreas.

Shows cancelados

Carlinhos Maia e Melim fariam shows no sábado em Manaus | Foto: Reprodução

Em virtude dos cancelamentos, dois eventos, que aconteceriam na cidade nesse sábado (15), foram cancelados. O humorista Carlinhos Maia, que já estava a caminho da capital amazonense, teve o voo alternado para Brasília. Após informações de que o aeroporto de Manaus estava fechado, retornou para São Paulo. O comediante lamentou o ocorrido por meio das redes sociais.

Em nota, a MB eventos, produtora que organiza o evento, informou que show ocorrerá na segunda-feria (17), a partir das 21h, no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Chapada. Quem não puder ir ao espetáculo na data remarcada, o valor dos ingressos será integralmente devolvido nos locais onde foram adquiridos.

A Banda Melim também teve o show prejudicado por conta da paralisação do aeroporto Eduardo Gomes. A Ponto Com Eventos – Manaus publicou uma nota nas redes sociais informando o cancelamento do show.

No conteúdo, a empresa afirmou que o show, previsto para acontecer no sábado (15), às 22h, no Studio 5 – Centro de Convenções, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, foi adiado. Porém, a data não foi divulgada.

A Ponto Com Eventos informou, ainda, que os interessados em adquirir reembolso podem solicitar no stand da Alô Ingressos, localizado no Amazonas Shopping, bairro Parque 10 de Novembro, durante o horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h.

