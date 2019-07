Câmera flagra policiais com carro de motorista desaparecido em Manaus

A informação de que o carro é do desaparecido foi confirmada pela esposa de Bruno | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - O carro que aparece em um vídeo de câmeras de segurança compartilhado nas redes sociais, desde a manhã deste domingo (16), é do autônomo Bruno Vasconcelos de Almeida , de 35 anos. A informação foi confirmada pela esposa de Bruno, Jaqueline de Melo. Segundo ela, o vídeo teria sido gravado na rua da casa onde o casal mora, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

Bruno está desaparecido desde a meia-noite e meia da última quinta-feira (13), quando saiu de casa e, desde então, não foi mais visto. Segundo Jaqueline, tudo o que foi encontrado foi apenas a placa do carro do esposo, que foi entregue ao antigo proprietário do veículo.

"O carro já era dele, mas estava no nome do antigo dono. Pelo o que a gente ficou sabendo, a polícia encontrou só a placa do carro e entregou para o dono antigo", afirmou. Assista ao vídeo:

Nas imagens, homens armados, supostamente policiais, descem do carro e rendem um homem que está parado na esquina da rua. Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar chega ao local para dar cobertura ao veículo, e permanece assim por um longo tempo. O vídeo, que foi gravado por câmeras de segurança, tem apenas um minuto de duração e começa a ser gravado 1h38 da manhã.



A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas, para apurar porque policiais estariam usando o carro de Bruno, mas até a publicação desta matéria a solicitação não foi respondida.

No dia em que desapareceu, Bruno vestia uma camiseta cinza e bermuda nas cores azul e amarelo. Segundo Jaqueline, o esposo possui o desenho do símbolo infinito tatuado no ombro esquerdo com o nome Bernardo Melo de Almeida. Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Bruno, pode entrar em contato com os familiares pelos números: (92) 3611-2864, (92) 99231-4023 e (92) 99220-0342.

