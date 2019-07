Homem morre em acidente envolvendo carro e moto no bairro Flores

Manaus - Jandernilson de S. V., de 38 anos, morreu, no início da noite deste domingo (16), em um acidente envolvendo uma motocicleta na avenida Max Teixeira, bairro Flores, Zona Oeste de Manaus.

Policiais da 12º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. Segundo a equipe, a vítima avançou o sinal vermelho e colidiu com um veículo que trafegava pelo sentido oposto da via.

O motorista do veículo que colidiu com a motocicleta não fugiu do local. Ele alegou não ter motivos para realizar isso e afirmou que a imprudência foi da vítima.

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro à vítima, porém ao chegarem no local constaram a morte. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para retirar o corpo da via.

