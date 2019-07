Academia terá Colônia de Férias com atividades para crianças

Manaus - O período de férias escolares já está chegando e, para muitos pais, ainda há dúvida em como preencher o tempo das crianças com atividades saudáveis. Nesse período, que é tão aguardado pelos estudantes, a hora é de relaxar e nada melhor do que aliar diversão à prática de exercícios, proposta da colônia de férias da Academia Fórmula, localizada no Shopping Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A academia abre neste mês de junho uma programação especial, o “Fórmula Kids”, focado nas férias das crianças. O programa oferece quatro modalidades para “queimar” bastante energia: Jiu-Jitsu, Cross Training Kids, Funcional Kids e Ballet Kids. As aulas são direcionadas aos pequenos de 3 a 12 anos.

Segundo o gerente comercial da Fórmula, Rômulo Melo, as aulas têm duração de duas horas e vão ocorrer de segunda a sexta-feira. “É uma oportunidade bacana para aliar os cuidados com a saúde e diversão das crianças. Aumentaremos o quadro funcional para atender a demanda e reforçar as aulas de jiu-jitsu, que são muito procuradas. É uma forma mais recreativa de aplicar essas aulas que já existem na academia”, destacou Melo.

Ele reforça que, além da diversão, a programação proposta beneficia o desenvolvimento motor das crianças. “Temos atividades que, dentro das faixas etárias e através das habilidades estimuladas, vão proporcionar melhora no desenvolvimento motor da criança, na autossegurança, autoestima, além do equilíbrio, coordenação, postura e controle do corpo”, acrescentou.

O professor de Educação Física Daniel Maciel afirma que, além das modalidades, as crianças poderão ter acesso a diversas brincadeiras direcionadas para cada idade. “As crianças hoje vivem num mundo de tecnologia, com videogame e celular o tempo todo. A colônia de férias da Fórmula resgata também essas brincadeiras de raiz, como pular corda, corrida, xadrez humano. É uma proposta diferente com um leque de atividades físicas e recreativas”, afirmou.

