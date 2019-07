Associação Comercial do Amazonas celebra 148 anos

A Associação homenageará grandes empresários e apresentará diretoria para os anos de 2019 a 2022 | Foto: Reprodução

Manaus- Nesta terça-feira (18), a Associação Comercial do Amazonas (ACA) completará 148 anos de fundação. A cerimônia ocorrerá às 19h, no auditório da Federação de Indústrias- FIEAM, localizada na Av. Joaquim Nabuco, 1919, centro de Manaus.

Na comemoração haverá a entrega da maior outorga concedida pela Associação. Cinco empresários foram escolhidos através de comissões e receberão a Medalha de Mérito Empresarial J. G. Araújo.

O presidente da ACA, Ataliba David Antônio Filho, ressaltou que a escolha pelos homenageados se dá pelos anos de dedicação direta à atividade comercial. "É uma forma de reconhecer e valorizar quem se dedica ao comércio, investindo e gerando aqui renda e emprego. São comerciantes que até hoje administram e acreditam no seu negócio, trabalhando com seriedade e valorizando principalmente o centro da capital. É muito gratificante poder prestar essa homenagem a esses grandes empresários”, destacou o presidente.

O presidente Ataliba David ressalta que a homenagem valoriza que se dedica ao comércio no AM

Os escolhidos para a homenagem são: Allan Kardec Bandeira de Melo, diretor presidente do Grupo Tropical Multilojas; Mounir Farid Merhi, presidente do Grupo Tropy; Nelson Azevedo dos Santos, presidente da Poliamazon Metalúrgica da Amazônia Ltda.; Raul Carlos Araújo de Andrade, presidente do grupo Alemã e Urias Sérgio de Freitas, diretor da USFreitas Consultoria Financeira e Representação Ltda.

Além da homenagem, haverá a posse de um terço da Diretoria Plena da Entidade para os anos de 2019 a 2022.

Reconhecida no Amazonas

A entidade centenária foi criada pelo comerciante José Coelho de Miranda Leão em 1871, com principal objetivo de defender os interesses da classe comercial e mantém até hoje seus princípios. Reconhecida, reúne empresários preocupados com o desenvolvimento e a expansão do comércio no estado do Amazonas.

Emílio Moreira, Guilherme Moreira e Miranda Leão, nomes conhecidos e que nomeiam ruas importantes da cidade de Manaus, foram presidentes da ACA nos anos de 1871 a 1880.

