Mais de 20 motoristas são flagrados dirigindo bêbados em Manaus

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) flagrou 22 motoristas dirigindo sob o efeito de álcool entre a sexta-feira (14) e a noite do domingo (16), em Manaus. A ação faz parte da rotina de fiscalização da Lei Seca e ocorreu em parceria com a Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), em todas as zonas da capital. Ao todo, foram realizados 187 testes de alcoolemia, popularmente conhecido como bafômetro.

Durante a operação, 27 veículos foram removidos por diversas irregularidades, sendo 18 motos e nove carros; e foram aplicadas 136 multas a motoristas que infringiram algum tipo de norma do trânsito. Ainda durante a fiscalização, 22 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) e 23 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) foram recolhidos. A fiscalização do Detran-AM é feita pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

O objetivo da ação é promover a ordem e bem-estar social no trânsito, além de eventuais autuações quanto ao cometimento de infrações penais. A ação integrada faz parte da estratégia do sistema de segurança pública do Governo do Amazonas para a redução dos índices de criminalidade e ocorrências no trânsito, e integra a mobilização nacional da Lei Seca.

Os veículos recolhidos foram removidos para o Parqueamento do Detran-AM, localizado no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, até que os proprietários regularizem as pendências.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

