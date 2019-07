Vídeos: escolas do AM começam a repor aulas durante o fim de semana

Manaus - São 27 dias que precisam ser repostos no calendário escolar deste ano. As aulas de reposição começaram no último sábado (15) na rede estadual, tanto nos turnos matutino, vespertino e de tempo integral.

A proposta de reposição de aulas em decorrência da greve atende à lei de diretrizes e bases da educação que estabelece o mínimo de 200 dias letivos durante o ano.

As aulas serão intercaladas durante o mês, feriados nacionais e quando governo estabelecer pontos facultativos. Os servidores vão trabalhar normalmente nas escolas.

Na Escola Estadual de Tempo Integral Profª Roxana Pereira Bonessi, na Zona Sul de Manaus, 80% dos alunos compareceram às aulas, já na Escola Estadual Padre Luís Ruas, na Zona Leste da capital, a minoria dos alunos compareceu às salas de aulas.

A presidente do Sinteam, Ana Cristina, ressalta a importância da presença dos alunos na escola durante a reposição. Mesmo com 27 dias a repor, o ano letivo não vai terminar em atraso.

