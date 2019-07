PM realiza projeto de segurança em UBSs de Manaus

Manaus- Experiência de destaque no Coroado, Zona Leste de Manaus, o projeto “UBS Segura” tem intensificado o policiamento perto das unidades de saúde e aumentado a proteção aos locais.

Desenvolvido pela 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), da Polícia Militar, a iniciativa cobre nove Unidades Básicas de Saúde do bairro e tem inibido ocorrências. Segundo determinação do comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte, o trabalho está sendo ampliado para outras regiões da capital.

Diariamente, os policiais militares visitam as unidades com o objetivo de evitar ocorrências de roubos ou furtos à população e ao patrimônio público, melhorar o tempo de resposta, além de estreitar o relacionamento da comunidade com a Polícia.

O comandante da 11ª Cicom, major Derquian José Ferreira, destaca que o contato da população com a polícia vem gerando bons resultados. “Sempre tem havido um grande retorno dessas UBS’s. Todos os gestores têm agradecido bastante, têm gostado da presença da polícia, e o resultado é zero ocorrência nas UBS’s cobertas em nossa área”, disse Derquian.

A gestora da UBS Ivone Lima, Francicleia dos Santos Azevedo, destaca a importância da iniciativa, dizendo que a interação tem coibido a atuação dos criminosos. “Nós temos recebido todo apoio da Polícia Militar, que tem passado diariamente, todas as manhãs, todas as tardes e à noite, no período em que nós trabalhamos no horário estendido até as 19h. Nós, aqui no Coroado e no Ouro Verde, temos contado com a presença da Polícia Militar, a quem eu estendo meus agradecimentos e reitero a parceria contínua entre a saúde e a segurança”, destacou.

O projeto piloto nas UBS’s começou no Coroado, seguindo o planejamento do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, de intensificar o policiamento em toda a cidade, aproximando a polícia da comunidade. A Secretaria de Segurança ressalta, contudo, que não é papel constitucional da Polícia Militar fazer a guarda patrimonial e predial de órgãos públicos. Essas estruturas são de responsabilidade de cada um dos órgãos. O policiamento é feito nas zonas externas e, em parceria, a polícia da área cria um canal direto com os gestores das unidades de saúde.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Servidor da Prefeitura vai representar o AM em Concurso de Misters