Cadeirante denuncia benefício cortado por falta de visita do CRAS

Denunciante tem 46 anos e diz que enfrenta dificuldades financeiras para seguir com o tratamento | Foto: Divulgação

Manaus - Cadeirante desde o nascimento por um diagnóstico de uma paralisia cerebral, Maria Ivone Gomes Moreira, de 46 anos, enfrenta uma das maiores dificuldades na vida: apoio financeiro para custear o tratamento. A mulher denunciou ao Portal Em Tempo que está com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) cortado há um mês. Na ocasião, ela diz que não tem condições de comprar medicações, alimentação e nem arcar com as despesas de casa.

Moradora da rua Santa Rita, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, Maria Ivone conta que recebia o benefício há 24 anos, mas teve a ajuda cortada no mês de maio. Ela denuncia a falta de uma ação do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro São José 4, também na Zona Leste, como sendo responsável pelo não recebimento do apoio financeiro.

Segundo ela, uma equipe deveria realizar uma visita social na residência, o que até o início da tarde desta segunda-feira (17) não ocorreu.

De acordo com denunciante, todos os anos é renovado o benefício mediante a presença da irmã Aline Gomes de Souza, de 30 anos, que atua como procuradora legal no processo.

“Todos os anos eu faço questão de renovar o benefício porque é o único sustento que eu e minha mãe temos. Vou ao INSS [Instituto Nacional de Seguro Social], faço prova de vida, tudo direitinho... No mês passado tive que ir ao CRAS para realizar a minha inscrição no Cadastro Único [CadÚnido], mas os servidores não quiseram me escrever. Falaram que a minha procuradora morava comigo, só que isso não é verdade. Ela vive com o pai e só repassa o dinheiro para a minha mãe”, defende Ivone.

A dona de casa e mãe da cadeirante, Maria das Graças Gomes Moreira, de 65 anos, emocionada fez um apelo à reportagem desabafando que a filha precisa do dinheiro para comprar medicamentos.

“Eu não trabalho, vivo para ela. Desde que o BPC foi cancelado não estamos conseguindo cumprir a tabela de horários. Cada mês gastamos mais de R$ 400 em remédios. Minha filha sofre com as convulsões e precisa tomar duas doses de tegretol CR 400 e clonazepam, por dia”, explicou a genitora.

“Estamos dependendo de uma visita domiciliar do serviço social do CRAS. Da última vez que estivemos lá [na sede do órgão], eles falaram que vinham, mas não estipularam uma data certa e, enquanto isso, estamos sofrendo”, salientou a mãe.

Por meio de nota, a assessoria da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) informou que enviará um assistente social até a residência da denunciante, ainda na tarde desta segunda (17), para levantamento do perfil social.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Mãe denuncia máquina de exame danificada no Hospital Francisca Mendes