PC diz que investiga sumiço de motorista, e não do carro usado por PMs

Manaus - Em nota divulgada ao Portal EM TEMPO na tarde desta segunda-feira (17), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que não deve se manifestar sobre o uso do carro do autônomo Bruno Vasconcelos de Almeida, de 35 anos, desaparecido desde a madrugada da última quinta-feira (13).

Em um vídeo divulgado nas redes sociais no início da tarde do último domingo (16), e que já é de conhecimento público, policiais armados descem do carro de Bruno e rendem um homem na rua Santa Isabel, na Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar chega atrás do carro, dando cobertura a ação.

Na nota, a PC informa que a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), responsável pelas investigações de desaparecidos, está investigando apenas o desaparecimento do autônomo.

"Não cabe, portanto, qualquer manifestação sobre o vídeo que ainda não chegou na unidade policial", diz a nota enviada pela assessoria de comunicação da instituição.

Apuração

Ainda nesta segunda, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), também por meio da assessoria de comunicação, disse que o caso foi informado diretamente à Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Conforme destacou a instituição, um procedimento administrativo deve ser aberto pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da corporação para a apuração dos fatos.

"A Polícia Militar, por meio do Comando-Geral, ressalta que não compactua com abusos e excesso que contrariem a lei e a ordem, com o dever de sempre servir, proteger e preservar os direitos individuais e coletivos visando o bem comum", diz a nota.



Entenda o caso

De acordo com a esposa de Bruno, Jaqueline de Melo, o carro gravado nas imagens é do esposo. Segundo ela, o vídeo foi capturado por uma câmera de segurança instalada na rua onde o casal mora, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.



Bruno está desaparecido desde a meia-noite e meia da última quinta-feira (13), quando saiu de casa e, desde então, não foi mais visto. Segundo Jaqueline, tudo o que foi encontrado foi apenas a placa do carro do esposo, que foi entregue ao antigo proprietário do veículo.

Divulgação

"O carro já era dele, mas estava no nome do antigo dono. Pelo que a gente ficou sabendo, a polícia encontrou só a placa do carro e entregou para o dono antigo", afirmou a esposa.



No dia em que desapareceu, Bruno vestia uma camiseta cinza e bermuda nas cores azul e amarelo. Segundo Jaqueline, o esposo possui o desenho do símbolo infinito tatuado no ombro esquerdo com o nome Bernardo Melo de Almeida.

Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Bruno, pode entrar em contato com os familiares pelos números: (92) 3611-2864, (92) 99231-4023 e (92) 99220-0342.

