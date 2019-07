Na Vila da Prata, centro social cumpre missão de educar há 32 anos

Atuando desde 1986, o Centro de Formação Vida Alegre buscar formar jovens, oferecendo projetos esportivos e reforço escolar | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Criado no dia 8 de março de 1986, o Centro de Formação Vida Alegre passou os últimos 32 anos atuando com a finalidade de desenvolver ações e projetos de promoção humana, visando a proteção à família, à criança, à adolescência, à velhice, à integração no mercado de trabalho e, principalmente, a integração à vida comunitária das famílias por meio de ações necessárias à emancipação do indivíduo e à conquista da sua cidadania.



A responsável pelo projeto, Ana Maria, revela o que motivou a criação do centro, além de seu atual propósito. ''A organização tem como missão desenvolver ações e programas assistenciais que contribuam ativamente para o enfrentamento das múltiplas manifestações da questão social, em cujo esteja a garantia da vida e os direitos e deveres de cidadania dos usuários de nossos serviços'', comentou.

Para os gestores, os valores da organização são norteados por compromisso, respeito, honestidade, solidariedade, seriedade e transparência, priorizando o atendimento a todos aqueles que procuram pelos serviços. O Centro de Formação Vida Alegre está localizado na rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus.

A organização, além de formar atletas, busca formar pessoas, através de seus projetos. E de acordo com Ana Maria, esses valores dão a direção a ser seguida por eles. ''A ONG busca promover e desenvolver ações e programas assistenciais que contribuam ativamente para o enfrentamento das múltiplas manifestações da questão social, em cujo centro esteja a garantia da vida e dos direitos e deveres de cidadania dos usuários de nossos serviços'', diz ela.

Sala onde as aulas de balé são praticadas foi reformada por um projeto financiado pela prefeitura | Foto: Leonardo Mota

Projetos



As atividades do projeto são para crianças a partir de 3 anos de idade, com as inscrições sendo gratuitas e sem taxa mensal para os praticantes. Todas as atividades são financiadas por parceiros do projeto, com maior destaque para a multinacional Samsung.

Projeto de Futsal é financiado pela gigante americana esportiva Nike, que busca auxiliar o projeto | Foto: Leonardo Mota

, aulas de balé, que teve a sua estrutura reformada pela Samsung, e natação e hidroginástica, financiado pelo Fundo Social de Solidariedade (FSS), da Prefeitura de Manaus, que também financia outros serviços na Organização, com aporte mensal em torno de R$ 20 mil. No local, são oferecidas aulas de futsal, através de um projeto financiado pela Nike

Com esse aporte, os projetos vem trazendo resultado, de acordo com os organizadores. ''O balé do Centro de Formação vem ganhado destaque após o aporte financeiro recebido, chegando a ter seus alunos praticantes do balé realizando espetáculos no Anfiteatro da Prefeitura'', comentou Maria.

Sala onde as aulas de balé são praticadas foi reformada por um projeto financiado pela prefeitura | Foto: Leonardo Mota





O Governo do Estado também tem a sua participação no projeto social. Através do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), o Vida Alegre pôde estruturar uma sala multimídia para seus alunos, onde conteúdos voltados para o audiovisual são exibidos, seja de maneira lúdica ou de entretenimento. O projeto também oferece natação e hidroginástica para todas as idades, em uma piscina recém-reformada com 7 metros de comprimento.

Na piscina ocorrem aulas de natação e hidromassagem aos praticantes da modalidade | Foto: Leonardo Mota

Apoio da Comunidade



Por ser voltado aos moradores da região - o que não exclui moradores de outras áreas de participarem - a comunidade se faz bastante presente no dia-a-dia dos pais dos alunos nas atividades, incentivando a participação efetiva dos mesmos ao longo da participação dos filhos no projeto, dentro de cada modalidade oferecida.

E a participação da comunidade também traz retornos ao Centro de Formação. ''Neste ano, em uma ação promovida pelos moradores, uma arrecadação coletiva foi realizada, o que permitiu que o piso do Vida Alegre fosse reformado'', afirmou Ana.

Como os recursos ainda são escassos, apesar das parcerias, o projeto busca alternativas para arrecadação de verbas. ''Ocasionalmente, realizamos brechós beneficentes, onde todo o dinheiro arrecadado vai para a manutenção do local. Além disso, a maioria das peças vendidas nos brechós vem de doações da comunidade'', diz, orgulhosa

O Centro de Formação

Sala de aula onde ocorrem as aulas de reforço aos alunos da comunidade | Foto: Leonardo Mota

Além do esporte, eles também se preocupam com a educação. Para isso, eles oferecem aulas de reforço escolar para os participantes do projeto, que também é aberto para a comunidade. O projeto é aberto para a comunidade não só da Zona Oeste, mas também de toda a cidade, e os interessados em participar podem procurar a direção da organização no horário comercial.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vídeos: escolas do AM começam a repor aulas durante o fim de semana