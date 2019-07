Manaus terá cinco novos parques da juventude até o final deste ano

Manaus - Até o final deste ano, a Prefeitura de Manaus entregará cinco novos parques da juventude em áreas verdes de conjuntos habitacionais da cidade, com a finalidade de promover a requalificação socioambiental dos espaços e a melhoria da qualidade de vida dos moradores do entorno.

As equipes das secretarias municipais de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe) estiveram visitando as obras de dois desses futuros parques, nos conjuntos Monte Sinai, bairro Manoa, na zona Norte, e dos Subtenentes e Sargentos, Flores, Zona Centro-Sul. O objetivo da visita foi o de inspecionar os trabalhos, executados pelas empresas RD Engenharia e Morar Mais, por meio de compensação ambiental.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Junior, destacou a importância do projeto para a valorização das áreas protegidas municipais.

“Com a entrega dos novos parques, completaremos 11 parques da juventude dentro do projeto do prefeito Arthur Virgílio Neto de revitalizar as áreas verdes e trazê-las para o convívio da população, juntamente com equipamentos solicitados pelos moradores, como pistas de caminhada, academia ao ar livre, iluminação de LED, fazendo com que o espaço protegido passe a integrar o dia a dia das pessoas e as levem a proteger a área, assim como usufruir dela com um cuidado diferenciado”, afirmou.

Para a secretária da Semppe, Maria Josepha Chaves, a parceria com a Semmas e a iniciativa privada vão proporcionar aos moradores das regiões beneficiadas mais qualidade de vida e o cuidado com o meio ambiente.

“Essa integração é uma determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto e da primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro para que possamos promover ações que possam trazer o embelezamento da cidade e o bem-estar da população. O mais importante é que esses espaços serão adotados e mantidos pelas associações de moradores pelos próximos cinco anos, dentro dos Programa de Adoção de Espaços Públicos”, observou.

O representante do Movimento Comunitário União Monte Vale, Valber Oliveira, destacou a importância da obra para a comunidade. “Lutamos muito para conquistar esse espaço para nossa comunidade. Após essa parceria com a prefeitura e a iniciativa privada, os moradores do Monte Sinai vão ganhar uma área renovada e poderão utilizá-la com muito mais frequência”, comemorou.

Projeto

O projeto dos dois parques conta com pista de caminhada, academia ao ar livre, uma área de convivência, novo paisagismo e iluminação em LED, bem como a recuperação ambiental dos espaços por meio do plantio de mudas.

Além dessas duas áreas verdes, será implantado também, mediante compensação ambiental, o parque da juventude na área verde do Conjunto Hileia 2, no bairro Redenção, Zona Oeste; nos conjuntos Colina do Aleixo e no Novo Aleixo, ambos na zona Norte; e no Jardim Primavera, no Parque Dez, zona Centro-Sul.

As obras estão também integram o Programa de Infraestrutura Urbana e Ambiental de Manaus, desenvolvido pela Unidade Executora de Projetos (UEP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), com recursos oriundos do antigo Ministério das Cidades e financiamento da Caixa Econômica Federal. Duas das intervenções ficam situadas no entorno imediato do Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu e visam à proteção das margens do igarapé.

Estratégia

Os parques da juventude em área verde se constituem numa estratégia de gestão sustentável das áreas protegidas da cidade, instituída pelo prefeito Arthur Virgílio Neto. Desde 2015, a Prefeitura de Manaus vem implantando os parques em trechos degradados de áreas verdes, aproximando a população desses espaços protegidos. As intervenções são sempre realizadas em parceria pelos órgãos municipais. Os demais parques da juventude já implantados estão localizados nos conjuntos Campo Dourado, na Cidade Nova; loteamento Nascentes das Águas Claras (1 e 2), no Novo Aleixo; Castelo Branco 2, no Parque 10 de Novembro; Rio Xingu, na Compensa; e no Flamanal, bairro Planalto.

*Com informações da assessoria.

