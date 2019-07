Escolas estaduais com calendário especial mantém aulas na sexta-feira

A Secretaria de Estado de Educação do Amazonas comunicou, nesta segunda-feira (17), que nas escolas cujas atividades letivas foram paralisadas durante a greve dos professores não será aplicado ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado após o feriado de Corpus Christi. As aulas ocorrerão normalmente na sexta-feira (21) e no sábado letivo (22), conforme foi acertado com as entidades das categorias para a reposição das aulas.

A decisão tem como objetivo cumprir com aos 200 dias letivos previstos no art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases número 9493/96. A Seduc-AM informa, ainda, que a decisão não se aplica às escolas que cumprem calendário regular.



Calendário especial

Em reunião realizada no último dia 28 de maio, entre representantes da Seduc-AM, Sinteam e Asprom Sindical, ficou definido que os sábados letivos serão: 15 e 22/06; 06 e 27/07; 17 e 31/08; 21/09; 05 e 26/10; 23/11; e 07/12. Os dias 15/07 e 25/09, que estavam programados para planejamento de professores no calendário de 2019, serão utilizados para aulas. Além disso, serão utilizados cinco dias do período previsto para recesso: 1º, 02, 03, 04, e 05/07 para reposição de aulas.



Os feriados dos dias 15, 24 e 28/10 e 20/11 também serão utilizados para reposição. Não haverá aulas no dia 28/06. Também ficou definido que os planejamentos bimestrais serão aos sábados, a serem realizados nos dias 1º/06, 10/08 e 19/10. Com isso, o término do ano letivo está agendado para o dia 18/12, e o término do ano escolar será no dia 30/12.

