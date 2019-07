Susto: carro pega fogo na avenida Rodrigo Otávio

Manaus - Um veículo pegou fogo na avenida Rodrigo Otávio, na manhã desta terça-feira (18), no bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus. O fato aconteceu nas proximidades do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA).

De acordo com o condutor do automóvel, que preferiu não se identificar, o incêndio começou por volta das 10h30. "Eu estava indo para o trabalho quando o motor ficou superaquecido. O carro começou incendiar e a minha primeira reação foi pegar o extintor, mas foi tudo muito rápido", afirmou o homem.

Outros motoristas que passavam pelo local tentaram ajudar apagar as chamas. No entanto, conforme o condutor, não obtiveram êxito.

Três pessoas estavam no carro, mas ninguém ficou ferido | Foto: Izaías Godinho

Ele disse, ainda, que o veículo é de uma empresa de metalúrgica, para qual trabalha, e na ocasião transportava outros dois funcionários. "Os outros dois seguiram para o trabalho. Graças a Deus que ninguém se feriu", concluiu o homem.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) foi acionado e chegou ao local por volta das 11h e apagou as chamas. O veículo foi removido do local por um guincho do Manaustrans.

