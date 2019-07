Pelotão Fluvial já atendeu mais de 40 ocorrências no AM este ano

Manaus- No primeiro quadrimestre deste ano, os mergulhadores do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) atenderam a 42 ocorrências. Destas, 61,9% foram registros de afogamento e as demais foram busca por corpos ou resgate de corpos que já haviam sido encontrados.

“Infelizmente, às vezes, nosso trabalho é resgatar corpos. Mas estamos de prontidão para atender as demais ocorrências em Manaus ou no interior do estado”, disse o comandante do Pelotão Fluvial, subtenente José Fernando Liberato Fernandes.

Ele, que acumula 27 anos de experiência no Corpo de Bombeiros, relatou as adversidades enfrentadas pelos mergulhadores da corporação para garantir o sucesso dos resgates ou salvamento.

“O mergulho na região amazônica é completamente diferenciado. Além das condições de visibilidade, por conta das águas escuras, temos de lidar com a correnteza embaixo d’água, galhadas, pedaços de troncos. Trabalhamos sob pressão”, ressaltou o subtenente Liberato.

Atualmente, o Pelotão Fluvial conta com 16 mergulhadores, sendo 11 em Manaus e outros cinco divididos nas Companhias Independentes em Itacoatiara, com dois mergulhadores; em Manacapuru, com um mergulhador; e em Parintins, com dois mergulhadores.

Entre os resgates realizados este ano estão o do corpo de um jovem de 16 anos, em fevereiro, em um balneário em Rio Preto da Eva, que teve morte por afogamento. Em abril, os mergulhadores do Pelotão Fluvial resgataram o corpo de um homem de 37 anos morto por afogamento após pular de uma balsa na Feira da Panair, no Educandos, zona sul de Manaus.

*Com informações da assessoria

