Vídeo: simulador de trânsito deixa de ser obrigatório em autoescolas

Manaus - O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) decidiu que o uso de simuladores na formação de motoristas não será mais obrigatório. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que preside o Contran, o uso do simulador será opcional. A medida foi aprovada na última quinta-feira (13) e publicada na segunda-feira (17) no Diário Oficial da União.

Além da não obrigatoriedade dos simuladores nas autoescolas, o órgão também diminuiu de 25 para 20 horas de aulas práticas para os alunos da categoria B. No caso da categoria A, serão necessárias pelo menos 15 horas, e em ambos os casos, pelo menos 1 hora de aula deve ser feita no período noturno.

O prazo previsto para começar a valer as novas regras é de 90 dias. Segundo o Ministro da Infraestrutura, a nova medida visa diminuir a burocracia na retirada da carteira de habilitação. O ministro disse, ainda, que estima uma redução de até 15% no valor cobrado nas autoescolas.

O empresário e presidente do Sindicato dos Centros de formação de condutores do Amazonas, Raimundo Macena, diz que terá prejuízos com as novas regras.

Apreensão de veículos

E um novo projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Amazonas, que prevê a suspensão de apreensões de veículos por atraso do IPVA.

O projeto é de autoria do deputado estadual Wilker Barreto (PHS). O parlamentar diz que que é inadmissível a apreensão para pagamento de tributos.

Uma lei como essa já tramita nos estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais e Tocantins. O motorista que ficar sem pagar o IPVA vai poder quitar toda dívida atrasada no momento da venda do veículo.

