Equipes de limpeza realizam mutirão nas zonas Norte e Leste de Manaus

Manaus- O bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte, e o conjunto Ouro Verde, na Zona Leste, recebem equipes de mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus nesta terça-feira, (18). São mais de 140 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) atuando no serviço que leva para as comunidades capinação, jardinagem, raspagem de meio-fio, poda e coleta de grandes materiais, como entulho, madeira, móveis inservíveis e eletrodomésticos.

Para o secretário da Semulsp, Paulo Farias, neste período do ano, quando as chuvas são mais frequentes, é importante dar agilidade ao serviço e marcar presença nos bairros. “Esse trabalho de limpeza profunda ajuda a população a sentir menos os efeitos das chuvas. Os mutirões também prestam um importante papel nos bairros da cidade, pois aproximam da população os serviços básicos de limpeza”, comentou.

Atenta ao período de chuva, que faz com que o mato cresça mais rápido nas ruas e igarapés, a Prefeitura de Manaus intensificou os serviços de capinação, jardinagem e mutirão de limpeza neste semestre. Locais como a rua Pico das Águas (São Geraldo, zona Centro-Sul), cemitério São João Batista (zona Centro-Sul); as avenidas das Flores (Nova Cidade, zona Norte), Autaz Mirim (Distrito Industrial, zona Sul), estrada da Ponta Negra (zona Oeste) e as praças da Cavalaria (Dom Pedro, zona Centro-Oeste), Boulevard Álvaro Maia (zona Centro-Sul) e as praças do Centro da cidade passam por jardinagem e capinação nesta terça-feira.

“É determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto melhorar também o visual das nossas ruas, canteiros e praças para o uso da população. Então temos a capina, jardinagem, poda de árvores e arbustos e a implantação de jardins que ajudam a elevar a qualidade de vida dos moradores em bairros, avenidas e praças”, explicou Paulo Farias. Para o serviço de jardinagem, foram mobilizados mais de 90 trabalhadores.

*Com informações da assessoria

