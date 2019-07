Alto preço e péssima qualidade: raio-X do transporte público de Manaus

Manaus - Com uma das tarifas de ônibus mais caras do país, a população de Manaus convive diariamente com a falta de qualidade no transporte público. Ônibus quebrados, pane mecânica, poltronas sem condições de uso e a falta de segurança são alguns dos problemas enfrentados por quem necessita usar os coletivos na capital amazonense. Atualmente o valor da passagem individual dos coletivos é de R$ 3,80.

Em contrapartida, as nove empresas de transporte da capital amazonense chegam a arrecadar cerca de R$ 45 milhões por mês, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). O Sinetram informou, ainda, que o custo estimado pela Prefeitura de Manaus para que as empresas realizem a prestação do serviço à população é de R$ 60 milhões mensais.

O valor de um ônibus convencional equivale a R$ 350 mil, e um veículo articulado, o ônibus expresso, custa R$ 1,2 milhão. Ou seja, com o valor de R$ 45 milhões captado todos os meses pelas empresas, poderiam comprar, aproximadamente,128 ônibus convencionais novos, ou adquirir outros 37 ônibus articulados.

A população manauara afirma que o recurso ganho pelas empresas não é revertido na renovação das frotas dos ônibus e, por conta disso, são obrigados a pagar um valor caro para ter um serviço de baixa qualidade.



Tarifa

Tendo em vista que há diferença entre o valor de arrecadação esperado pela Prefeitura em relação ao que as empresa de ônibus captam, o Portal Em Tempo questionou ao Instituo Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) sobre a previsão de um aumento tarifário.

Em resposta, o IMMU informou que em 2019 não haverá aumento nas passagens. “Como já afirmado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, não há previsão para aumento de tarifa este ano. O atual valor atende a planilha técnica do sistema, levando-se em consideração os custos e a necessidade de manutenção”, afirma o órgão em nota.

Em relação à entrega de novos ônibus, o IMMU disse que o acordo firmado entre a administração municipal e as empresas operadoras do sistema não foi cumprido. Novas tratativas para resolver os problemas nos ônibus de Manaus estão sendo realizadas pelo órgão e a Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Município (Ageman).

Circulação de coletivos

Diariamente, 1.268 ônibus circulam em Manaus, e ao todo nove empresas operam no consórcio: Rondônia, Açaí, São Pedro, Integração, Via Verde, Expresso Coroado, Global Green, Líder e Vega.

Atualmente, os ônibus circulam o total de 320.928,75 quilômetros por dia na capital, segundo dados das empresas de transporte. Apesar de realizarem expressivos trajetos, o estudante de jornalismo Henrique Mesquita, de 23 anos, denuncia a demora dos veículos.

O estudante afirma que evita utilizar os ônibus expressos, veículos de grande porte que fazem paradas nas plataformas da cidade, por conta da falta de segurança no coletivo. “O maior problema é a questão da falta de segurança nos coletivos. Eu procuro utilizar mais os ônibus menores, pois, nos expressos, quase sempre ocorrem assaltos”, disse o acadêmico.

Ele acrescentou, ainda, que as panes mecânicas, que são frequentes nos ônibus que circulam em Manaus, têm prejudicado estudantes e trabalhadores, pois saem de casa para cumprir seus compromissos, mas acabam não conseguindo chegar ao seu local de destino. “Eu ia para o centro quando o ônibus pregou. O veículo ficou na avenida Cosme Ferreira, e acabei me atrasando e perdendo meu compromisso”, disse Henrique.

Os condutores de veículos de passeio também se sentem prejudicados no trânsito da cidade. “Olha as condições dos ônibus, todos velhos, cada semana um deles pega fogo, tem pane mecânica. Essas situações causam congestionamentos na cidade e já cheguei atrasados em alguns compromissos, porque isso acontece todos os dias”, informou o designer Lucas Avinte, de 27 anos.

No dia 18 de abril, um ônibus da linda 315 pegou fogo dentro do Terminal de Integração da Constantino Nery (T1). Uma passageira disse ao Portal Em Tempo que o ônibus estava com forte cheiro de queimado, antes de incendiar. "Quando paramos no terminal ouvimos uma explosão e começou a pegar fogo", contou a passageira.

Assaltos

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), no período de janeiro a abril de 2019, 643 assaltos foram registrados dentro dos ônibus em Manaus.

A secretaria acrescentou que houve uma queda de 37% nos roubos a ônibus na capital amazonense em relação a igual período de 2018, conforme registros no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que registrou no mesmo período do ano passado o número de 1.031 assaltos.

Apesar dos dados apresentados pelo órgão em relação à diminuição dos índices de criminalidade nos ônibus, tanto a população quanto os trabalhadores do transporte público demonstram insatisfação quanto à segurança nos coletivos. Diariamente, relatos, como o do motorista Ronaldo Vieira, são apresentados com pelos servidores das empresas de ônibus.

”Já fui assaltado sete vezes somente dentro de ônibus. Passamos mais tempo dentro do coletivo do que em casa. Se em casa não temos segurança, imagina nos coletivos”, afirmou Ronaldo.

Conforme o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (SRTTM), Gilvanci Oliveira, cerca de 100 pessoas são assaltadas por dia dentro dos transportes coletivos. “Infelizmente existe uma incompetência da polícia em geral. Porque os assaltos são filmados, as imagens são nítidas e não há um procedimento de abertura inquérito para as investigações”, frisou Gilvanci.

Em resposta à afirmação do presidente do SRTTM, a Polícia Civil do Amazonas disse que a atuação do órgão se inicia mediante a formalização do registro do Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil também frisou que, após o registro, é dado início às investigações em torno do delito com os devidos procedimentos policiais, isso inclui imagens de câmeras de segurança cedidas pelas empresas envolvidas.

“Ressaltamos que a Polícia Civil, atua como polícia judiciaria e que rondas ostensivas são de competência da Polícia Militar do Amazonas”, afirma trecho do posicionamento do órgão.

Em nota, a SSP também afirmou que Polícia Militar atua, diariamente, em todos os terminais de ônibus da capital amazonense, com atenção especial aos horários de pico, no início da manhã, a partir de 5h, ao meio dia, no final da tarde e fim da noite.

“Além do reforço nos terminais, todos os dias ocorre também a Operação Catraca, com abordagens a ônibus em todas as zonas da capital amazonense, desde as 4h da madrugada, e a Operação Rota Segura, com abordagens a ônibus das empresas do Distrito Industrial”, descreve um trecho da nota.

Dívidas com IPVA

Em relação às dívidas das empresas de ônibus relacionadas ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), o Sinetram afirmou que após a suspensão da isenção do imposto as empresas estão com uma dívida de mais de 10 milhões de reais.

“A empresas de transporte estiveram em conformidade com as normas de isenção do tributo pelo Governo do Estado nos anos de 2013 a 2015, conforme legislação, sendo que o benefício foi suspenso nos anos de 2016 e 2017, gerando um passivo tributário de mais de 10 milhões de reais, pois essa despesa não constava na planilha de custos do sistema de transporte”, explica trecho da nota.

A Secretaria de Estado de Fazenda informou (Sefaz) ao Em Tempo que as nove empresas de transporte coletivo urbano de Manaus devem um montante de R$ 18,796 milhões de IPVA, desde 2015. A Sefaz também ressaltou que a Lei nº 4.532/17 concede isenção do pagamento de IPVA para veículos empregados na prestação de serviço de transporte coletivo público urbano convencional.

No entanto, o decreto 38.663/18, que regulamenta a lei, determina, em seu parágrafo 2º, inciso IV, que as empresas solicitantes da isenção devem estar em situação regular com a Secretaria de Estado de Fazenda, o que não se verifica.

CMM de olho no transporte

O vereador Chico Preto (PMN) disse durante em discurso na tribuna que atualmente circulam mais de 300 ônibus com 10 anos de uso, o que é proibido pela a Lei Municipal 1.799/2013, e outros 100 completando uma década em 2019. De acordo com o vereador, o tempo de circulação dos veículos, aliado à falta de manutenção adequada, tem culminado na exaustão dos coletivos.

“É por isso que quebram, em média, 15 ônibus por dia na cidade de Manaus. A frota está esgotada e precisa ser renovada. A renovação foi prometida desde o ano passado e até agora nem sinal de que isso irá acontecer”, afirmou o político.

Em abril deste ano, a da Câmara Municipal de Manaus (CMM) criou a Comissão de Transportes e Mobilidade vai vistoriar os transportes públicos, com a participação da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU).

O presidente da Comissão de Transportes, vereador Rosivaldo Cordovil (Podemos), disse que esta é uma oportunidade de averiguar de perto quais os principais problemas enfrentados pelas empresas que registraram somente no mês de março uma média de 14 coletivos quebrados por dia.

“Vamos fazer essa visita técnica às empresas junto com a SMTU e tentar descobrir o motivo pelo qual tantos ônibus apresentam pane mecânica em Manaus. Esperamos dessa forma contribuir para reduzir esse problema que vem prejudicando muitos usuários do transporte coletivo”, destacou o parlamentar.

