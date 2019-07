Vídeo: entrevista com Willace Souza divide opiniões em Manaus

Manaus - Até o início dos anos 2000, o programa Canal Livre era um fenômeno de audiência em Manaus. Homicídios eram relatados em primeira mão pelas equipes de reportagem. O apresentador era Wallace Souza, que assumiu mandatos como parlamentar três vezes consecutivas, até ser cassado, em 2009, sob a acusação de liderar uma organização criminosa.

Na última segunda-feira (17), o Programa Agora exibiu uma entrevista exclusiva com o filho do ex-parlamentar, Willace Souza. Na conversa com a jornalista Márcia Lascar, ele afirma acreditar na inocência do pai.

A entrevista repercutiu em toda Manaus. Em uma churrascaria da zona leste, a população assistiu com atenção. Com todas as acusações feitas pelo Ministério Público do Amazonas, o metalúrgico Luiz Adelon acha difícil provar a inocência de Wallace.

O comerciante Sílvio Oliveira diz que sempre estranhou a antecedência com que as equipes do canal livre chegavam às cenas de homicídios.

A história se mantém sem desfecho. Wallace Souza morreu em 2010, após complicações causadas por uma doença no fígado. Hoje, dois irmãos do ex-parlamentar, Fausto e Carlos Souza, que se revezavam na apresentação do jornalístico, ainda respondem a um processo criminal na justiça do Amazonas.

