Vídeo: fórum na Suframa debate destinação de resíduos gerados pelo PIM

Manaus - Durante audiência pública na sede da Suframa, se comentou sobre o projeto aprovado na Câmara Municipal de Manaus, onde a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a Secretaria de Meio Ambiente do Município podem agora ter poder de polícia nos momentos de fiscalizações em áreas de degradação ambiental.

O secretário estadual de meio ambiente, Eduardo Taveira, também se posicionou de forma positiva sobre o assunto. O trabalho agora é integrado com outros órgãos de controle ambiental.

Os órgãos fiscalizadores vão ter olhar mais crítico, não somente com as empresas geradoras de resíduos do Pólo Industrial de Manaus. Grandes supermercados também devem passar por fiscalizações.

Todos devem implantar a logística reversa, ou seja, diminuir cada vez mais o lixo descartado no meio ambiente. Uma forma de poluir menos e garantir destinação adequada aos resíduos.

O Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal continuam acompanhando a situação dos vários aterros clandestinos mostrados pela TV Em Tempo. As empresas geradoras desses resíduos serão responsabilizadas pela destinação errada de seus materiais.

No próximo semestre, um novo encontro deve acontecer na sede da Suframa para avaliar o andamento dos trabalhos. Enquanto isso, o meio ambiente continua sofrendo com o descarte ilegal dessas empresas.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja reportagem | Autor: Juliano Couto/TV Em Tempo

