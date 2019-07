Prefeitura certifica 175 alunos através do 'Projeto Decolar'

O projeto ‘Decolar’ é parte integrante do programa ‘Manaus Mais Empreendedora’, lançado em 2017 | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - Cerca de 175 alunos foram certificados pelo projeto ‘Decolar’ na tarde desta terça-feira (18). A cerimonia aconteceu na sede do Les Artistes Café Teatro, no Centro de Manaus e contou com a presença do prefeito Arthur Virgílio Neto. O projeto é desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Rio Negro.



O projeto ‘Decolar’ é parte integrante do programa ‘Manaus Mais Empreendedora’, lançado em 2017, e já possibilitou a participação de mais de 200 empreendedores e potenciais empreendedores em cinco ações que abordaram temáticas como a iniciação ao empreendendorismo, design thinkig e estratégias de posicionamento de mercado.

De acordo com o prefeito, o futuro o país será brilhante se desenvolvermos o empreendedorismo. “Estamos trabalhando ardentemente para a cada dia formar e treinar mais pessoas. Além disso, querendo entregar o nosso polo de tecnologia, para futuros empreendedores. Porque eu acredito que existam pessoas que queriam empreender e aprender”.

Lançado em janeiro deste ano, o “Decolar” consiste em reduzir as dificuldades que empreendedores e pontenciais empreendedores enfrentam no dia a dia, durante as fases de planejamento, administração ou abrir uma empresa.

O empreendedor Silvio Cesar da Silva é um beneficiado pelo projeto | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Para Silvio Cesar da Silva, o curso é uma grande oportunidade e o divisor de águas para um futuro próspero. “Nesse curso eu aprendi que não devo ser mais um na multidão. Eu tenho que fazer a diferença, que as pessoas gostem e aprovem o meu produto. Hoje, eu já tenho uma marca de dindin o ‘Dindizão do Silvio’ que é produzido, distribuído e vendido em Manaus. Já tenho até colaboradores, jovens que estavam desacreditados e que não tinham de expectativa vida, e agora estão somando com a gente”, disse.

A partir das atividades desenvolvidas, o projeto contribui para melhorar a renda e estimular do surgimento de negócios de impacto social, diminui a redução dos indícios de falência das empresas nos primeiros anos e dissemina a cultura empreendedores na cidade.

