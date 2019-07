Prefeitura decreta ponto facultativo na sexta-feira (21)

Em função do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo os horários de funcionamento do comércio também será afetado | Foto: Divulgação /Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, decretou ponto facultativo em todas as repartições públicas municipais na sexta-feira (21). O decreto, publicado na edição nº 4.620, do Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (18), considera ponto facultativo o dia seguinte ao feriado de Corpus Christi, que será na quinta-feira (20).

Nos dois dias, a prefeitura manterá somente serviços essenciais em funcionamento. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) ficará responsável pela organização de banco de horas relativo ao ponto facultativo, com vistas à futura compensação pelos servidores do Poder Executivo.



A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) manterá em funcionamento o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 192 Manaus em regime de plantão, como ocorre normalmente. Não haverá interrupção nos atendimentos na maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz e no plantão do programa da Raiva humana, na Unidade Básica de Saúde Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, ao lado do Hemoam.



Museu de Manaus

Devido ao feriado, a prefeitura informa que nesta quinta-feira (20), o Museu da Cidade de Manaus funcionará em horário especial, das 9h às 14h, com a última entrada às 13h20. Já na sexta (21), o museu funcionará normalmente, das 9h às 17h, com última entrada às 16h20.

O Museu da Cidade de Manaus está localizado no Paço da Liberdade, na rua Gabriel Salgado, Centro, em frente à praça Dom Pedro II. A visitação é aberta de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Escolas e grupos de turistas que queiram agendar visita podem entrar em contato pelo (92) 3622-4991 ou o WhatsApp (92) 98822-4497.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que, em função do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo, quinta e sexta-feira, respectivamente, os horários de funcionamento do mercado municipal Adolpho Lisboa, galerias Espírito Santo e Remédios e, shopping Phelippe Daou, vão ser os seguintes:

Mercado municipal Adolpho Lisboa, na Manaus Moderna e rua dos Barés, Centro, funciona no feriado de 6h às 12h. Na sexta, o horário é normal, de 6h às 17h. No sábado (22), também segue até as 17h e no domingo, funciona somente até o meio-dia.

Galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com Lobo D’Almada, Centro, abre na quinta-feira (20), de 8h às 14h. Na sexta-feira e no sábado funciona de 8h às 19h e no domingo não funciona.

Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, abre no feriado de 8h às 14h. Na sexta e sábado, a galeria abre de 8h às 17h e no domingo, também permanece fechada.

Já o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, abre no feriado de quinta, de 8h às 14h. Na sexta-feira e sábado, 21 e 22/6, o horário de funcionamento é de 8h às 19h e no domingo não funciona.

