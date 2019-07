Moradores do bairro Alto de Nazaré sofrem com descaso do poder público

Iranduba (AM) - Moradores do bairro Alto de Nazaré, conhecido como Mutirão, situado em Iranduba (a 27 km de Manaus), reclamam sobre a precariedade da infraestrutura do município. Ausência de pavimentação das ruas, saneamento básico e iluminação pública são os principais problemas apontados pelos moradores.

Uma comerciante do bairro conta que as ruas esburacadas dificultam não só o seu trabalho, quando precisa renovar o estoque das mercadorias, mas o acesso de serviços hospitalares.

“Subimos e descemos essas ruas todos os dias com mercadorias. Já aconteceu de ambulâncias, quando acionamos para socorrer pacientes, não entrar na rua porque não consegue passar pelos buracos”, contou a comerciante.

Iluminação pública

Além da má pavimentação das vias, os moradores sofrem com a ausência de iluminação pública. A dona de casa Marta Coelho, de 26 anos, afirmou que ela e o marido se mobilizaram no ano passado, junto os demais moradores em busca de um posicionamento da Prefeitura Municipal de Iranduba em relação à situação do bairro.

Segundo Marta, no dia que em que eles foram na Secretaria Municipal de Infraestrutura, os agentes afirmaram que o prefeito havia assinado a liberação de verba para o asfaltamento das ruas do município, porém até agora não obtiveram retorno.

Em relação à situação da iluminação pública, para não ficarem no escuro, segundo a dona de casa, alguns moradores compraram e instalaram lâmpadas com recurso próprio.

“É um descaso muito grande com a população. Eu moro aqui há quatro anos e quando cheguei esse problema já existia. Aqui não tem fiscalização, eles aparecem na época de eleição e depois que se elegem somem. A maior parte da iluminação vem das próprias casas dos moradores. Durante o dia já acontecem assaltos, imagine no escuro. As ruas estão todas cheias de buracos, além de esgotos a céu aberto. É um verdadeiro absurdo", desabafa a moradora.

Saneamento básico

A doméstica Maria dos Anjos, de 39 anos, mora há três anos com o marido e os cinco filhos no bairro. Segundo ela, desde o dia em que se mudou para a comunidade, a família sofre com a precariedade do saneamento básico.

“Quando chove temos que sair de casa porque ficamos com medo de desabar. Já apareceu cobra na frente da minha casa. Uma das minhas filhas quase caiu no esgoto. Onde vamos morar se a casa desabar? Só com o salário do meu companheiro não dá para gente se mudar. Tem um esgoto aberto na frente da minha casa. Temos que conviver com o forte odor de fezes. Minha filha adoeceu por conta disso” declarou Maria.

Segundo a moradora, no mês de maio, ela procurou a Defesa Civil do município que a encaminhou para Secretaria Municipal de Infraestrutura, que registrou a situação, mas não deu retorno até o momento.

Prefeitura

O Portal Em Tempo entrou em contato com o secretário municipal de infraestrutura de Iranduba, Erenildo Teixeira, para saber o posicionamento da prefeitura em relação as reclamações dos moradores do bairro Alto de Nazaré.

O secretário afirmou que a prefeitura possui um projeto de pavimentação e saneamento básico que foi encaminhado para o governo do Estado no mês de maio, porém estão aguardando a liberação de verba para poder dar início às obras na comunidade.

Sobre a iluminação pública, o secretário afirmou que a prefeitura está em processo com a Amazonas Energia S.A e que dentre 20 a 30 dias o bairro estará iluminado.

Amazonas Energia S.A

Por conta de o bairro já possuir postes, a concessionária relatou que a iluminação pública, assim como as conexões na rede elétrica, é de responsabilidade da Prefeitura do município.

Governo

Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) apenas informou que o município está com obras de recuperação do ramal do Caldeirão, localizado no km 13 da AM-070. Os trabalhos começaram no dia 18 de maio.

Entretanto, a secretaria não informou prazos para a pavimentação de outras áreas do município de Iranduba.

