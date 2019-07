Idosa morre após ser atropelada por carro na avenida Coronel Teixeira

Manaus - Noemilza Aparício Catique, de 64 anos, morreu após ser atropelada por um carro, no fim da tarde de terça-feira (18), na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. A idosa ainda foi socorrida e levada para uma unidade hospitalar da capital, mas não resistiu.

De acordo com o registro da polícia, Nomilza tentava atravessar a via na faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo Renault/Kwid Zen, de cor branca. O veículo era dirigido por Amanda Verdan Dib, de 29 anos, que permaneceu no local do acidente.

A idosa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste, com lesões graves pelo corpo por conta do impacto. Ela morreu durante procedimentos cirúrgicos.

O corpo da idosa foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. Familiares da vítima não foram encontrados para comentar sobre o acidente com a imprensa.

O caso foi registrado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas as atribuições ficarão sob a responsabilidade da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

