Moradores reclamam de pavimentação e segurança em bairro da Zona Norte

Manaus - "A situação nessa ladeira coloca em risco a vida das pessoas", denuncia uma moradora da travessa Jordão, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima 1, Zona Norte de Manaus, nesta terça-feira (18). Os residentes da área reivindicam pela pavimentação das ruas do bairro, além de reforço policial e construção de mais escolas - incluindo áreas de recreação.

De acordo com a dona de casa, de 56 anos, a falta de pavimentação na rua tem prejudicado a mobilidade urbana no local há cinco anos. Ela também ressaltou a falta de segurança na área.

"Quando chove, alaga tudo. Aqui, inclusive, já ocorreram muitos acidentes. Além disso, na ladeira já vi dois homicídios e o patrulhamento da polícia nas redondezas é quase inexistente", afirmou a moradora.

O construtor civil Francisco Souza, que também é morador da área, afirmou que, além da falta de saneamento básico, no bairro também não existem espaços de lazer como quadras esportivas.

“Precisamos que os nossos governantes realizem o asfaltamento. As crianças e os jovens também não têm uma área de recreação. Enfim, nos sentimos abandonados”, reclama o morador, acrescentando que os moradores enfrentam a insegurança, pois a região está se configurando como zona de tráfico de drogas.

Em resposta ao Portal Em Tempo , a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) afirmou que a situação relacionada a pavimentação das ruas do bairro já é de conhecimento do órgão. A Seminf reforça, ainda, que está com uma extensa programação de obras para a área das comunidades Nossa Senhora de Fátima 1 e 2.

"Atualmente estamos trabalhando com serviços de mutirão no Nossa Senhora Fátima 2 e na sequência as equipes devem avançar com obras pelas vias da comunidade 1", conclui a nota.

Em relação à denúncia da moradora sobre a falta de policiamento, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) respondeu ao Portal Em Tempo que o patrulhamento na travessa Jordão, bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Norte de Manaus, é realizado pela 27ª Companhia Interativa Comunitária (CICOM) e ressaltou que o policiamento no local ocorre dentro da normalidade.

A PMAM afirma também que é importante que a população realize denúncias nos Distritos Integrados de Polícia (DIP) e nas Companhias Interativas Comunitárias. Com base nesses registros é definida as ações de policiamento para serem reforçadas.



"Para atender as denúncias, sugestões de moradores ou até mesmo de frequentadores da área, deve-se entrar em contato via 190 ou, também, pela linha direta da 27ª CICOM: (92) 98842 - 1772. Os números podem ser acionados a qualquer momento, pois operam 24 horas por dia", recomenda trecho da nota da Polícia Militar do Amazonas.



