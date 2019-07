Falha elétrica afeta abastecimento de água em três Zonas de Manaus

As equipes da Águas de Manaus estão atuando para resolver a questão em tempo hábil, causando o menor transtorno aos nossos clientes | Foto: Divulgação

Manaus - A Águas de Manaus informa que por conta de uma falha elétrica interna, a produção de água tratada no complexo da Ponta do Ismael precisou ser interrompida na manhã de hoje. Por conta disso, bairros das zonas Norte, Oeste, Centro-Oeste, Sul e Centro-Sul podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo do dia.

As equipes da Águas de Manaus estão atuando para resolver a questão em tempo hábil, causando o menor transtorno aos nossos clientes. A previsão é que os trabalhos na Ponta do Ismael sejam concluídos às 14h, com a produção retornando em seguida. O abastecimento de água na cidade será normalizado ao longo desta quarta-feira (19).

A concessionária agradece a compreensão e destaca que é sempre importante que a população faça o registro das ocorrências que necessitem atuação da empresa (falta d’água, vazamentos, etc), procurando os canais oficiais de relacionamento com o cliente, que estão disponíveis 24h por dia: SAC 0800 092 0195, site , Aplicativo Águas APP e Whatsapp (92-982640464).

