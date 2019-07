Prefeitura recebe Reconhecimento por Excelência na Gestão

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, recebeu nesta quarta-feira, (19) durante evento realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) e o Ministério Público de Contas (MPC-AM), o reconhecimento pela excelência na gestão municipal. A solenidade aconteceu no Centro de Convenções Vasco Vasques, na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A homenagem aconteceu durante o 18º Congresso de Gente e Gestão “Conectando Inteligências”. O evento reuniu empresários, executivos, lideranças, especialistas e consultores dos mais diversos segmentos e atividades econômicos, nesta terça-feira (18) e quarta-feira (19).

De acordo com Arthur Virgílio Neto, a prefeitura está com as contas em dia. “Atitudes e atividades como esta estimulam as pessoas para que elas queiram acertar. A nossa preocupação é com o equilíbrio das contas públicas. Pegamos a prefeitura com uma dívida grande e hoje está praticamente sem dívidas, tudo pago. O nosso primeiro projeto entregar em 01 de janeiro de 2021 a prefeitura sem nenhuma dívida e estamos trabalhando para isso”, declarou o prefeito.

