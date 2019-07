Vídeo: párocos de Manaus falam sobre o casamento de padres na Amazônia

Manaus - O papa Francisco, que convocou o Sínodo dos Bispos, reconhece que a igreja tem dificuldades de se manter presente na região amazônica pela falta de padres, mas ressaltou que o fim do celibato na região é uma situação muito especial. Com a nomeação, as populações isoladas na amazônia pode riam ser mais assistidas pela Igreja Católica.

Algumas comunidades do médio Juruá, por exemplo, estão isoladas. A notícia foi bem recebida pela comunidade católica do Amazonas. O agente pastoral Jacinto Gonçalves acredita na volta de padres que abandonaram a batina para se casar.

Segundo frei Paulo Xavier, pároco da igreja de São sebastião, existirão critérios rigorosos caso a medida seja aprovada. A preferência será por idosos que já tenham algum envolvimento com a comunidade católica.

O cardeal emérito de São Paulo, dom Cláudio Hummes, é o relator geral do documento que trata deste assunto

Na avaliação do papa, a vida na Amazônia está ameaçada pela destruição e exploração ambiental. Por isso, a Igreja precisa unir os povos por meio da religião e assim salvar fauna, flora e a cultura do homem da floresta.

