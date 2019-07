Fiscalização nas zonas Oeste e Norte contabiliza 35 veículos removidos

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) removeu 35 veículos, na manhã desta quarta-feira (19), nos bairros Compensa e Nova Cidade, nas zonas oeste e norte de Manaus. A fiscalização faz parte da segunda fase da Operação Imperium, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Dos 35 veículos removidos por diversas irregularidades, 31 eram motos e quatro carros. Durante a fiscalização, 117 multas foram aplicadas por diversas irregularidades e 25 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLVs) e quatro Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) foram recolhidos. A fiscalização do Detran-AM é feita pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

As fiscalizações ocorreram na avenida Brasil, no bairro Compensa, Zona O, e na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital. Durante a segunda fase da Operação Imperium, policiais civis e militares cumpriram 30 mandados de prisão, busca e apreensão em bairros de todas as regiões geográficas de Manaus.

Imperium

A operação integrada teve a coordenação do secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates; do delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos; e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte. A ação envolveu efetivos da PMAM, PC-AM, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa).

A maior parte dos mandados é relativa ao crime de tráfico de drogas, mas há prisões relativas a outros tipos criminais, como roubos e homicídios. Os alvos residiam em 12 bairros da capital amazonense.

*Com informações da assessoria

