Escola de Samba Aparecida realiza 'Ação Soberana da Beleza'

O objetivo do evento é contribuir para o bem-estar da comunidade | Foto: Divulgação

Manaus - A escola de samba Mocidade Independente Aparecida, localizada na avenida Ramos Ferreira, 82, bairro Aparecida, Zona Sul de Manaus, realiza pela primeira vez a ‘Ação Soberana da Beleza’ na quadra da escola, no próximo sábado (22), das 9h às 18h. O objetivo do evento é contribuir para o bem-estar da comunidade.



De acordo com o vice-presidente da escola, Eudimar Bandeira, essa é a primeira vez que a quadra está desenvolvendo esse trabalho, o primeiro de uma série de projetos a serem realizados em prol da população.

A ação está sendo desenvolvida pela Diretoria Social, com a proposta de alcançar um trabalho de assistência, promovendo e inserção ao mercado de trabalho e gerando a proximidade com as famílias do bairro e adjacências. Segundo a Diretora Social Ana Paula Picanço, a tendência é fazer um a cada trimestre no ano. O próximo será a “Ação Soberana da Cidadania, que está previsto para Setembro.

Serão disponibilizados, oficinas com valores simbólicos e/ou gratuitos, palestras, atendimento social, além dos serviços de beleza e muita festa. Os valores arrecadados serão destinados para os profissionais. O serviço de bar será exclusivo da Escola de Samba.

