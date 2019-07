Em Manaus, mais de 14 mil são aprovados no Bolsa Idiomas 2019

Manaus - A Prefeitura de Manaus divulgou, na tarde desta quarta-feira (19), o resultado do processo seletivo de 2019 do Programa Bolsa Idiomas. O evento ocorreu no Centro Cultural Palácio Rio Branco, Centro Histórico da capital. Nesta edição do programa, foram 17.610 inscritos para as 14,9 mil vagas, sendo distribuídas entre sete idiomas: alemão, francês, inglês, espanhol, japonês, mandarim e italiano. A lista de aprovados pode ser conferida neste link .



O programa Bolsa Idiomas é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). Na edição de 2019, a iniciativa ofertou um total de 14,9 mil bolsas integrais e parciais, de 50% ou 75%, em cursos de graduação para estudantes de baixa renda.

Investimentos

Na cerimônia de lançamento do resultado, o prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), prometeu investimentos maiores no Bolsa Idiomas. ''Irá permanecer e deve crescer ainda mais, pois sabemos que essa pauta, além de similares a ela, são prioridades de nossa gestão'', disse ele.

O prefeito aproveitou para agradecer aos parceiros do projeto, que permitem o avanço do mesmo. ''Quero agradecer aos parceiros presentes, pois o programa, edição após edição, segue em franca ascensão, principalmente com o polo de turismo em uma onda crescente no estado'', comentou.

Arthur prometeu novos investimentos no Bolsa Idiomas | Foto: Leonardo Mota/EM TEMPO

Arthur Neto finalizou comentando sobre o momento vivido pela capital, propício a novas abordagens e novos idiomas. ''Hoje Manaus está em evidencia para investidores, devido a crescente vivida, com bancos de alto porte sendo indicados para investirem na cidade, tendo em vista o momento que vivemos atualmente, o que passa segurança aos investidores''.



Esta edição

Os aprovados para esta edição do programa devem comprovar os dados fornecidos no ato da inscrição. O prazo para a entrega dos documentos será dos dias 25 a 27 de junho, das 8h às 17h, na sede da Espi/Semad, localizada na avenida Professor Nilton Lins, bloco D da Universidade Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras.

Os recursos do resultado final podem ser feitos nos das 24 e 25 de junho, e devem ser entregues na sede da Espi/Semad, com os documentos que comprovem a justificativa apresentada.

Representantes das escolas de idiomas que são parceiras do projeto nesta edição | Foto: LEONARDO MOTA

Nesta edição do Bolsa Idiomas estarão presentes as seguintes instituições: Achieve Languages Manaus, Argus Cursos e Treinamentos , Aslan Idiomas, CCAA, Cultura Inglesa, Digital da Amazonia, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Fucapi, ICBEU, Inglês e Companhia, Multcursos, May Way Abroad, Nilton Lins - Yazigi, Quality Educação Profissional e Yes Idiomas.

