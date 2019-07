Prefeito recebe embaixador palestino em Manaus

O embaixador classificou a visita como positiva | Foto: Mário Oliveira / Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, recebeu na tarde de quarta-feira (19), a visita de cortesia do embaixador da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), no Brasil, Ibrahim Alzeben, que estava acompanhado do presidente da Sociedade Árabe-Palestina de Manaus, Mamoun Yousef Imwas.

Durante o encontro, o prefeito falou sobre pontos de sua gestão ligados ao equilíbrio fiscal, política previdenciária, execução de obras de infraestrutura na cidade, além de abordar o quanto preza pela paz entre os povos.

“Trocamos presentes, recebi um terço muito bonito e falamos sobre a importância da paz e da confraternização entre os povos. Falamos também sobre a minha concepção de diplomacia, que visa o comércio, o respeito e o entendimento entre os povos. Eu prego a paz entre palestinos e israelenses, para refletir em prosperidade entre os povos, porque no fundo são todos irmãos”, destacou o prefeito.

O embaixador classificou a visita como positiva e importante e também destacou ter tratado com o chefe do Executivo municipal pautas que poderão render parcerias e projetos no futuro.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Prefeitura recebe Reconhecimento por Excelência na Gestão