Programação de Corpus Christi em Manaus terá Missas e procissão

Manaus - Uma das principais celebrações católicas, a programação de Corpus Christi acontecerá nesta quinta-feira, (20), nas ruas do centro histórico e entornos da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. A programação conta com o apoio da Prefeitura de Manaus.

De acordo com o padre Orlando Barbosa, a expectativa na celebração externa e nos pontos de parada é de 60 mil pessoas e nas missas dentro da Matriz Nossa Senhora da Conceição é de mil fiéis.

Conforme o sacerdote, a celebração é realizada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, evento que ocorre depois de Pentecostes. O intuito da cerimônia é a simbolização de Jesus Cristo e seus ensinamentos, em que alimentar-se do sangue e corpo de Cristo, representados pelo vinho e pão, indicam a eternidade e a relação do cristão com Jesus.

Pela manhã haverá a celebração eucarística na Catedral Metropolitana com a primeira missa iniciando às 7h30, com monsenhor Sabino e outra celebração às 10h, com dom Mário Pasqualotto.

À tarde, a partir das 17h15, a procissão sairá da igreja da Matriz e percorrerá as ruas 7 de Setembro, Joaquim Nabuco – com a bênção aos enfermos em frente ao hospital Beneficente Portuguesa -, 10 de Julho e a volta na avenida Eduardo Ribeiro.

Ao fim da procissão, o padre Orlando Barbosa realizará a liturgia e a bênção do Santíssimo Sacramento.

O sacerdote convidou os católicos a participarem das celebrações de Corpus Christi. “A Eucaristia é a fonte que sustenta a vida dos nossos povos que vivem no chão da Amazônia. Que a força do Cristo Ressuscitado sustente as nossas comunidades a ser presença eucarística solidária e amorosa com os mais pobres e fracos”, ressaltou.

Serviço

O quê - Corpus Christi

Onde - Igreja da Matriz, avenida Eduardo Ribeiro com avenida 7 de Setembro, Centro

Quando - Quinta, 20/6

Roteiro das celebrações

Celebração eucarística na igreja

7h30 – Catedral – Monsenhor Sabino

10h – Catedral – D. Mário

15h – Meditação Eucarística - orante na Catedral – Irmã Rosália

Celebração eucarística – Campal – Dom Sérgio

Local da celebração – Palco com duas frentes, posicionado na frente da loja Marisa, na avenida Eduardo Ribeiro

14h – Passagem do som

15h – Animação no palco

15h55 – Agradecimentos

16h30 – Celebração Eucarística – equipe da catedral – avenida Eduardo Ribeiro com 7 de Setembro

17h15 – Início da Procissão - padres Charles e Zenildo

Percurso – avenida 7 de Setembro - Joaquim Nabuco - passagem lentamente com o Santíssimo para bênção aos doentes em frente ao Hospital Beneficente Portuguesa- 10 de Julho – Eduardo Ribeiro - até o palco

18h15 – Adoração e benção do Santíssimo Sacramento no palco - Padre Orlando/Pias Discípulas.

