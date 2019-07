Moradores do Prosamim recebem cursos de capacitação do Cetam

Manaus - Mais de 180 moradores dos Parques Residenciais do Prosamim, já receberam capacitação por meio do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), neste primeiro semestre. A proposta é oferecer capacitação profissional aos moradores para inserção no mercado de trabalho.

Com o a parceria do Cetam foram ofertados os cursos de Informática básica, Noções de empreendedorismo, Recepcionista, Operações em Logística e Atendente de Farmácia. Os cursos ocorreram nos escritórios administrativos dos Parques Residenciais Liberdade, localizado no Morro da liberdade, Residencial São Raimundo, no bairro do São Raimundo, e o Residencial Mestre Chico II, no bairro da Cachoeirinha, zona sul.

Os moradores avaliaram os cursos como uma oportunidade de portas abertas para emprego através dos conhecimentos adquiridos. A adolescente Luana Seixas, 16, fez o curso de informática e disse que está satisfeita com o conhecimento adquirido nas aulas. “Espero colocar em prática o que aprendi para que eu possa ser promovida no meu trabalho. Foi muito bom o ensino e vou continuar quando tiver novas etapas".

O aluno do curso de auxiliar de logística, Lucas Moreira, 25, afirma estar bastante ansioso pelo seu primeiro emprego após a capacitação. “Já enviei currículos atualizados para algumas empresas do distrito porque sempre vejo demandas de profissionais do setor de logística".

A subcoordenadora de Projetos Sociais da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Viviane Alves, ressalta que a capacitação é fundamental para a empregabilidade das famílias.

"Quando o Cetam se aproxima do Prosamim conseguimos alcançar as famílias com a possibilidade de capacitação sem alto custo e com a oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Temos resultados de moradores que estudaram com a gente e já conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho’’.

*Com informações da assessoria

