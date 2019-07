Último Ensaio dos Bumbás terá espaço acessível

Manaus - Nesta sexta-feira (21), os bois Caprichoso e Garantido se despedem do público manauara no último Ensaio dos Bumbás e partem para a disputa oficial em Parintins. A festa tem entrada gratuira e inicia às 21h. Durante toda a noite, o evento contará com o espaço acessível montado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped).

O espaço, que tem 8 metros de largura por 6 metros de comprimento, conta com serviço de intérprete de libras e oferece um ambiente seguro e confortável àquelas pessoas que buscam acompanhar os preparativos para o 54º Festival Folclórico de Parintins. A estrutura estará localizada abaixo da arquibancada, do lado esquerdo de quem entra no Sambódromo.



“Toda a temporada foi um esquenta para o festival, porque nós vamos estar lá com um camarote acessível. Já estivemos na visita técnica e já estamos propondo algumas modificações. Estivemos nos ensaios aqui, recebendo torcedores azuis e vermelhos com toda a acessibilidade, e acredito muito que todos se sentiram parte da festa. A pessoa com deficiência não é problema, ela é vida”, disse Viviane Lima, titular da Seped.

Assim como ocorreu no primeiro ensaio da temporada, o último contemplará as duas torcidas. Pelo lado do Garantido, além do levantador oficial do Bumbá Encarnado, Sebastião Jr., a festa terá o comando de Carlinhos do Boi. Pelo Touro Negro, as apresentações ficam por conta dos artistas Paulinho Viana, Fabiano Neves, o grupo Canto da Mata e o levantador oficial, David Assayag.

Estacionamento exclusivo

As pessoas com deficiência que forem utilizar o espaço oferecido pela Seped terão direito a estacionar os carros nas dependências do Sambódromo. Para isso, basta ter anexado ao veículo o adesivo com o símbolo universal para PcD.

A organização do evento destaca que, após o preenchimento das vagas no local, não será permitida a entrada do veículo, mesmo com a presença do adesivo.

