Milhares de fiéis acompanham celebrações de Corpus Christi em Manaus

Manaus - Nesta quinta-feira (20), a Igreja Católica comemora em todo mundo o dia de Corpus Christi. Em Manaus, milhares de fiéis acompanharam pela parte da manhã a missa na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, localizada na Região Central da cidade. Além das missas e procissão, os fiéis da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré confeccionaram um gigantesco tapete de serragem, onde passaram a procissão do santíssimo sacramento.

As celebrações, que ocorrem durante todo o dia, iniciaram com missas às 7h30 e 10h, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição. De acordo com a Arquidiocese de Manaus, aproximadamente 2 mil pessoas acompanharam as missas, mas a expectativa para a procissão, que será às 17h15, é de 70 mil, como tem ocorrido nos anos anteriores.

Já na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, localizada no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital, cerca de 30 fiéis trabalharam por duas semanas para elaboração de um gigantesco tapete de 192 metros de extensão para marcar a significativa data religiosa. A celebração na paróquia teve início às 9h com uma missa, no final, os fiéis realizaram a procissão no entorno da igreja.

Segundo o padre Daniel Curnis, pároco da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, o ato é um momento de celebração e reflexão do sacramento de Jesus Cristo. De acordo com padre, cerca de 900 fiéis assistiram à missa.

“Este é um momento de festa que nós consideramos um dos momentos centrais, porque o que está a questão é a eucaristia, corpo e sangue de Cristo. Isso que é importante no caminho de fé, o sinal de que Deus está presente entre nós através do pão e do vinho e que mostra o acompanhamento do discípulo dele”, afirma o padre Daniel.

A mensagem mais importante do dia de Corpus Christi, segundo o padre Angelo da Maren, é a de lembra a caminhada do povo de Deus que peregrinou em busca da terra prometida. “A mensagem central da missa foi a de celebrar de forma solene o dia de hoje e refletir sobre o mistério da própria vida, morte e ressurreição do Senhor, além de lembrar que Deus está continuamente presente na história. O evento que aconteceu há dois mil anos atrás ainda se atualiza até hoje onde estão os fiéis e discípulos reunidos”, comentou o padre.

Para o coordenador regional do terço dos homens, que também ajudou a confeccionar o tapete, Jorge Franco, estar envolvido com em uma ação da paróquia como a construção de um símbolo tradicional, é a maneira de trazer os fiéis para dentro da igreja. “A importância dessa ação é a de resgatar os fiéis para igreja, além de ser uma linda celebração”, afirma.

Corpus Christi

A celebração de Corpus Christi comemora a eucaristia, ou seja, a comunhão da hóstia e do vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Durante esta cerimônia são celebradas missas festivas em várias partes do mundo, onde as ruas são enfeitadas para a passagem da procissão do santíssimo sacramento que é acompanhada por multidões de fiéis.

Tapetes

A confecção dos tapetes é uma das muitas manifestações do catolicismo, iniciada em Portugal e conservada desde o século 18. A serragem expressa a fé por meio de símbolos católicos. A data celebra a eucaristia e simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, sendo lembrado 60 dias depois da Páscoa.

Programação de Corpus Christi em Manaus terá Missas e procissão