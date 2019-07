Homem morre soterrado após um barranco desmoronar no Nova Esperança

Manaus - Um homem identificado como José Carlos Ribeiro, de 47 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (20), após um desmoronamento de uma obra em construção na Zona Oeste de Manaus. O caso aconteceu nas proximidades da garagem de uma empresa de transportes, na rua Thomas Edison, no bairro Nova Esperança.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que foi acionado por volta das 12h50, parte da obra cedeu sobre o homem, que ficou detido nos escombros. No local estava sendo feita uma escavação em um barranco de, aproximadamente, cinco metros de altura e lá tinha uma escavadeira hidráulica, fazendo esse trabalho de escavação.

A vítima chegou a ser retirada dos escombros, mas já estava sem vida. O óbito foi constatado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo, para os exames de necrópsia. O Corpo de Bombeiros informou que também acionou a Defesa Civil do município.

