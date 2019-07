Família procura adolescente desaparecida em Manaus

Manaus - Uma adolescente de 13 anos está desaparecida em Manaus desde o dia 28 de maio. Segundo familiares, Celeste Bardales Barbosa foi vista pela última vez na Rua Fábio Lucena, bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Cidade Nova 2, zona Norte da capital. Ela vestia um short jeans e uma blusa quadriculada.

A menina mora no bairro Cidade Nova 2, na mesma região onde foi vista pela última vez com dois colegas. Ela estuda na Escola Municipal Dr João Queiroz, localizada no mesmo bairro.

Celeste estava na casa da mãe quando desapareceu, por volta de 20h00. De acordo com a mãe Elizandra Barbosa, Celeste tinha feito amizade com uma colega identificada como "Camila" e desde lá passou a ter atitudes suspeitas. "Nós já rodamos a Cidade Nova inteira, fomos na casa da Camila, mas ela não sabe informar onde a Celeste está. Estou bastante preocupada e peço que caso souberem da minha filha liguem para: 99336-0745”, explica.

Abrigar criança e adolescente sem autorização é crime

Vale lembrar que o artigo 248 do CPB prevê pena de detenção de um mês a um ano ou multa para quem “Induzir menor de dezoito anos, ou interdito, a fugir do lugar em que se acha por determinação de quem sobre ele exerce autoridade, em virtude de lei ou de ordem judicial; confiar a outrem sem ordem do pai, do tutor ou do curador algum menor de dezoito anos ou interdito, ou deixar, sem justa causa, de entregá-lo a quem legitimamente o reclame”.

O crime previsto no artigo 249, do CPB, “Subtrair menor de dezoito anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial”, tem como pena detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não constitui elemento de outro crime. O fato de ser o agente pai ou tutor do menor não exime da pena, se destituído da guarda ou tutela do menor.

Desaparecimento

Mais de 200 desaparecimentos de pessoas foram registrados em delegacias da Polícia Civil no Amazonas, entre janeiro e março de 2019, conforme dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). No final de maio, a SSP e o Ministério Público do Estado (MPE) firmaram um termo de parceria para troca de informações entre os órgãos, com o objetivo de facilitar buscas

Das 202 pessoas desaparecidas nos últimos três meses, 122 foram homens e 80 mulheres. Entre os homens, os desaparecimentos aconteceram, em sua maioria, com pessoas em idade de 18 a 24 anos e 35 a 64 anos. Já entre as mulheres, os desaparecimentos ocorreram principalmente entre pessoas de 18 a 24 anos.

Como proceder

Na capital, o registro de pessoas desaparecidas, acima de 18 anos, pode ser feito em qualquer Distrito Integrado de Polícia e é investigado, especialmente, pela Delegacia Especializada em Ordem Polícia e Social (Deops). Casos envolvendo crianças e adolescentes devem ser registrados na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Formas de prevenção de desaparecimento

Crianças

- Fique sempre alerta em locais com aglomerados de pessoas;

- Conforme for crescendo, ensine a criança a repetir o nome dos pais, telefones de contato e endereço;

- Providencie a carteira de identidade o quanto antes;

- Oriente-os sobre como devem proceder com estranhos.

Adolescentes

- Mantenha diálogo franco, evitando conflitos familiares;

- Seja presente e participativo na vida do seu filho, respeitando seus direitos, com boa dose de permissões e proibições;

- Compreenda os conflitos vividos. Mostre-se verdadeiramente interessado no que se passa. Ouça o que seu filho tem a dizer;

- Procure conhecer as pessoas que convivem com seu filho.

Pessoas idosas ou com sofrimento mental

- Assegure-se que a pessoa carregue sempre em seu bolso um documento de identificação e/ou um papel contendo o contato de um familiar;

- Seja presente, dê afeto e carinho a essas pessoas;

- Certifique-se de que os medicamentos estão sendo ingeridos conforme orientação médica;

- Evite deixá-los sozinhos.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!