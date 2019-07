Embarcação de transporte de passageiros naufraga em Carauari

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (20), uma embarcação afundou próximo a comunidade do Bacaba no município de Carauari (AM). A embarcação saiu de Manaus e estava indo em direção ao município que fica distante 788 km. O acidente teria ocorrido por volta das 11h.

A moradora do bairro de Crespo, zona Sul de Manaus, que não quis ser identificada, aguarda mais informações, pois suspeita que o sobrinho, a esposa e a filha estavam na embarcação para concluírem um tratamento da criança na capital.

Outro familiar que também busca informações é a Raquel Medeiros. Ela suspeita que o pai, Roberto Medeiros, estava na embarcação, pois ele viajou para o município neste feriado.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Marinha do Brasil, há relatos de naufrágio, mas ainda está apurando as causas, a lista dos desaparecidos e se há vítimas fatais.

O Comando do 9° Distrito Naval direcionou uma aeronave do 3° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral ao local para apoiar os trabalhos de busca e salvamento.

Até o momento não há confirmação de desaparecidos.

